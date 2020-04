Tumultos começaram depois de um jovem ter ficado gravemente ferido no sábado depois de um incidente com a polícia que está a ser investigado pelo Ministério Público francês.

Distúrbios voltam a incendiar subúrbios de Paris

Apesar de a venda de foguetes e bombas de carnaval ter sido proibida durante dois dias por decreto da polícia, nos subúrbios de Paris, dezenas de jovens lançaram, na quarta-feira à noite, novamente este tipo de artefactos contra agentes mobilizados para controlar os tumultos que se verificam desde sábado em vários locais da capital francesa. No total, foram detidas 13 pessoas por incidentes que estão ainda longe de serem considerados uma réplica dos violentos tumultos ocorridos nos banlieues em 2005.

"Estes são pequenos grupos que pensam que seria divertido atacar as forças policiais e queimar caixotes do lixo". Não é divertido, é perigoso, a começar por eles próprios", afirmou esta quinta-feira o ministro francês do Interior, Christophe Castaner, atribuindo a situação em parte "ao duro confinamento destes jovens" que moram sobretudo em lugares onde "a pobreza em que vivem pode levar à revolta". De qualquer forma, segundo o El País, continuou numa entrevista à BFM TV, estas são "tensões esporádicas" e embora "sejam inaceitáveis" também não devem ser "politizadas".

Numa mensagem que pode ser considerada xenófoba, embora não tenha apontado o dedo a ninguém, a líder francesa de extrema-direita, Marine Le Pen, pediu mão de ferro nos subúrbios onde a maioria da população é imigrante. "Não é altura para desculpas ou políticas catastróficas. É tempo de desarmar a ralé, castigá-los e neutralizá-los", exigiu no Twitter.

A verdade é que os tumultos não surgiram do nada. Na origem está um controverso entre um jovem condutor e uma patrulha policial em Villeneuve-la-Garenne, a norte de Paris. O jovem ficou gravemente ferido num incidente que o Ministério Público e a própria polícia estão a investigar. A partir de então, foram registados distúrbios em vários bairros, onde grupos de jovens incendiaram carros e mobiliário urbano e emboscaram agentes da polícia disparando com foguetes.

Na noite de quarta-feira, os incidentes provocaram um incêndio numa escola em Gennevilliers e nove pessoas foram detidas. O próprio jovem, que ficou ferido, apelou à calma a partir do hospital: "Ouvi dizer que destruíram carros. Estou a pedir-vos que vão para casa e que se acalmem".

