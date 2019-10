Presidente catalão sugere novo referendo independentista e convulsão social adia partida entre os históricos da Catalunha e de Espanha. Também a Seat decidiu paralisar a produção quando se prevê que a greve geral de amanhã tenha bastante impacto.

Distúrbios na Catalunha adiam Barcelona-Real Madrid

Presidente catalão sugere novo referendo independentista e convulsão social adia partida entre os históricos da Catalunha e de Espanha. Também a Seat decidiu paralisar a produção quando se prevê que a greve geral de amanhã tenha bastante impacto.

As penas de prisão de até 13 anos aplicadas pelos juízes espanhóis aos ex-governantes e líderes independentistas catalães provocou uma tempestade social e política que já chegou ao mundo do futebol.

Historicamente alinhado com o independentismo catalão e com o anti-franquismo, o FC Barcelona teria, em condições normais, de jogar contra o rival da capital espanhola, o Real Madrid, a 26 de outubro. Não só a cidade catalã está a ferro e fogo e, portanto, sem reunir condições para o desafio, como não há ainda acordo para a data e o lugar onde disputar a partida. O FC Barcelona teve, inclusivamente, de viajar esta quinta-feira para Eibar, no País Basco, com quem vai jogar no sábado, evitando assim os transtornos da greve geral de amanhã na Catalunha.



A Liga espanhola propôs o estádio Santiago Barnabéu, em Madrid, como substituto do Camp Nou, solução que nenhum dos dois clubes aceita. Esta quinta-feira, os representantes das duas históricas formações iam participar numa reunião com uma data em cima da mesa: 18 de dezembro. Contudo, esse é também o dia para a primeira eliminatória da Taça do Rei e o presidente da Liga não se mostrou favorável a essa solução.

Numa discussão que parece não ter uma fórmula que agrade a todos, o ministro espanhol do Interior sugeriu que se trocasse o jogo da segunda volta pelo agendado para 26 de outubro em Barcelona e, assim, se jogasse no Santiago Barnabéu e, posteriormente, no Camp Nou.

Seat paralisa produção

A Seat decidiu parar a produção da sua fábrica nos arredores de Barcelona, o principal centro de produção na Catalunha, a partir da tarde desta quinta-feira e durante todo o dia de sexta-feira, por causa das marchas independentistas que estão a bloquear o trânsito em várias auto-estradas e também devido à greve geral convocada para amanhã.

A empresa do setor automóvel defende que tomou a decisão de forma preventiva para evitar os problemas que possam surgir aos trabalhadores e às peças para chegarem à fábrica.

A direcção da Seat acordou a medida com a comissão de trabalhadores e a decisão não terá qualquer impacto nos salários dos trabalhadores. Na verdade, a empresa define a paralisação da produção como "paralisação técnica" devido aos problemas de mobilidade que os protestos vão gerar.

Barcelona é como Bagdade

Se no plano desportivo e económico se sentem as consequências da convulsão social na Catalunha, é na esfera política que o debate é mais aceso. Do lado espanhol, o líder do Ciudadanos (direita liberal), Albert Rivera, foi bastante criticado por comparar a situação de Barcelona à de Alepo, na Síria, ou à de Bagdade, no Iraque. Estas declarações foram feitas no Twitter onde quis mostrar a violência da capital catalã acusando o presidente do governo espanhol de nada fazer para evitar os distúrbios.

Esto no es Alepo, ni Bagdad... es Barcelona. Estamos ante una emergencia nacional y con un presidente autonómico liderando a los comandos separatistas. El Gobierno no puede seguir paralizado ante el tsunami de violencia. Señor Sánchez, #155YA, vamos tarde. pic.twitter.com/ZV1OAuPdb7 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 17, 2019

Presidente catalão propõe novo referendo

Num discurso televisivo dirigido aos catalães, o chefe do governo da Catalunha, Quim Torra, condenou a violência e apelou ao protesto pacífico como forma de contestar a sentença do Supremo Tribunal espanhol contra líderes independentistas. Nesse sentido, considerou que essa resposta deve passar pelo "regresso" dos catalães ao exercício do seu "direito à autodeterminação", como um passo prévio à "validação" da independência nesta mesma legislatura. Ou seja, está em cima da mesa um novo referendo sobre o qual afirmou a necessidade de "voltar a colocar urnas para a autodeterminação" e apelou a um “acordo nacional” entre partidos e organizações sociais para voltar a fazê-lo com a maior brevidade possível.

