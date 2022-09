O SD, partido nacionalista e anti-imigração, entrou pela primeira vez no parlamento sueco em 2010.

Suécia. Direita perto de conquistar o poder com o apoio da extrema-direita

AFP O SD, partido nacionalista e anti-imigração, encontra-se agora numa posição de força. Se a vantagem se mantiver para o bloco da direita a atual maioria de centro-esquerda sairá derrotada.

A Suécia começa uma espera de três dias, esta segunda-feira, para decidir que lado ganhará as eleições parlamentares imediatas, com a direita e a extrema-direita a reunirem as condições para tomar o poder em conjunto.

O país nórdico, que tem sido atingido por repetidas crises políticas nos últimos anos, encontra-se de novo numa fase de incerteza ao tentar formar um governo, com uma maioria que ainda parece muito estreita.

Após uma noite de resultados rocambolescos, a autoridade eleitoral do país escandinavo advertiu que o veredicto final sobre as eleições teria de esperar até quarta-feira, uma vez que os resultados entre as forças políticas estão renhidos e falta ainda apurar 5% da votação.

De acordo com resultados de quase 95% das mesas de voto, o bloco do líder dos conservadores moderados, Ulf Kristersson, ganha com uma maioria absoluta de 175 a 176 lugares, contra 173 a 174 lugares para o bloco de centro-esquerda da primeira-ministra social-democrata de saída, Magdalena Andersson. Se estas pontuações forem confirmadas, o centro-esquerda deixará o poder ao fim de oito anos.

No que respeita aos partidos isoladamente, o grande vencedor da noite foi o partido nacionalista, anti-imigração Democratas Suecos (SD), liderado por Jimmie Akesson, de 43 anos. Com uma pontuação provisória de 20,7%, estabeleceu um novo recorde e tornou-se não só o maior partido da direita, mas também a segunda força política da Suécia.

Enquanto as sondagens e os primeiros resultados preliminares sugeriam uma vitória estreita para o centro-esquerda ao início da noite, a direita avançou à medida que os votos foram sendo contados e agora parece estar em posição de vitória.

Com base nos votos contados até à meia-noite, o bloco de direita (SD, Moderados, Democratas-Cristãos e Liberais) obteria 49,8% dos votos. Já o bloco de centro-esquerda (Social-Democratas, Partido da Esquerda, Verdes e Partido do Centro) ficaria com 48,8%. Isto quando faltam contar apenas cerca de 60.000 votos, num universo de 7,8 milhões de eleitores.

Os votos dos suecos residentes no estrangeiro e alguns votos iniciais ainda não foram contados, mas os analistas políticos dizem ser improvável uma inversão do resultado.

A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson. Foto: AFP

"Não teremos um resultado final esta noite", disse ontem a primeira-ministra Magdalena Andersson, de 55 anos, que não atirou a toalha ao chão, com o seu partido a assegurar bem mais de 30% dos votos. "A democracia sueca deve seguir o seu curso, todos os votos devem ser contados e vamos esperar pelo resultado", acrescentou a líder do executivo sueco, que esperava assegurar um terceiro mandato para a esquerda.

Ponto de viragem significativo para o SD

As eleições marcam um importante ponto de viragem: nunca antes a direita tradicional sueca tinha considerado governar com o apoio direto ou indireto do SD. O partido nacionalista e anti-imigração, que durante muito tempo foi um pária, encontra-se agora numa posição de força.

"Isto diz muito sobre o quão longe chegámos, sobre o pequeno partido de que todos se riam (...) hoje somos a segunda maior força na Suécia", disse Akesson aos seus apoiantes. "A nossa ambição é estar no governo", reafirmou. Contudo, é mais provável que o partido se contente com um papel de apoio à nova maioria no parlamento.

Os Democratas Suecos entraram na câmara pela primeira vez em 2010, com 5,7% dos votos, e desde então têm crescido de forma constante, ultrapassando agora 40% em alguns municípios, nomeadamente no sul do país. Os elevados níveis de imigração e a violência mortal de gangues nos subúrbios suecos têm alimentado o partido de extrema-direita nos últimos anos. Estas questões, juntamente com o aumento dos preços do combustível e da eletricidade, dominaram a campanha.

Entre as suas principais questões internacionais, o próximo governo sueco deve finalizar a histórica candidatura do país à NATO, ameaçada por um veto turco. Assumirá igualmente a presidência rotativa da União Europeia a 1 de janeiro de 2023. Embora tenha desistido de apelar à saída da Suécia da UE, o SD continua a ser ferozmente eurocético.

