Um padre da diocese, que já morreu, terá abusado sexualmente de jovens desde a década de 1960.

Alemanha

Diocese de Trier envolvida em mais um caso de abusos sexuais

Filipa MATIAS PEREIRA Diocese de Trier está envolvida numa nova polémica. O sobrinho de um antigo padre encontrou fotografias e anotações de abusos sexuais e entregou-as à polícia.

Um padre da diocese de Trier, que morreu no ano passado, terá abusado sexualmente de jovens desde a década de 1960, documentando as violações com fotografias e anotações num diário. A informação foi avançada esta semana pelo jornal alemão Rhein-Zeitung, citado pelo Luxemburguer Wort.

Edmund Dillinger morreu em novembro de 2022 com 87 anos, na cidade de Friedrichsthal, em Saarland. Nos últimos anos de vida, contou com a ajuda do sobrinho Steffen Dillinger, que acabou por desvendar o seu segredo.

Enquanto limpava o apartamento do tio, Steffen encontrou centenas de imagens de menores e diários com registos dos alegados abusos. De acordo com o jornal Rhein-Zeitung, estas imagens são "altamente pornográficas" e mostram Edmund Dillinger "na companhia de adolescentes sempre diferentes, alguns claramente menores de idade".

Perante esta descoberta, o sobrinho não ficou em silêncio. Entregou os documentos à polícia, informou a diocese de Trier e a imprensa.

Em 2012, a diocese de Trier já tinha proibido Edmund Dillinger de celebrar missas. Antes disso, em 1971, o padre também chegou a ser transferido para a vertente do ensino, mas os motivos nunca foram relevados publicamente.

Ao longo do seu percurso na Igreja Católica, Edmund Dillinger chegou a ser homenageado com a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha pelo seu trabalho. E tudo indica que era próximo dos papas João Paulo II e de Bento XVI, já que há várias fotos em que aparecem juntos.

Abusos sexuais. E se fossem os nossos filhos? Os crimes de abusos sexual de menores têm sido uma prática reiterada no seio da Igreja Católica e o seu encobrimento sistemático. Quanto mais se investiga, mais o escândalo se torna monstruoso.

Este não é caso único na diocese de Trier. Em fevereiro passado, Otmar M., um padre reformado, começou a ser julgado por abuso sexual de um menor que ocorreu há 26 anos.

De acordo com a acusação, Otmar M. terá aliciado um jovem de 14 anos a passar uma noite consigo em Freisen, no Sarre, em 1997.

Nessa altura, o padre terá servido vários copos de vinho ao menor, empurrando-o depois à força para uma cama. O jovem terá conseguido escapar ao trancar-se numa casa de banho, onde terá pedido ajuda pela janela.

O acusado negou, porém, todas as acusações. "A alegada infração não aconteceu e estou confiante de que isto também se tornará claro no decurso do julgamento", afirmou o arguido na audiência.



