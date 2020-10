Peter Madsen cumpre prisão perpétua pelo assassinato de Kim Wall em 2017 e foi capturado fora do complexo prisional.

Dinamarca. Polícia frustra fuga de inventor que assassinou jornalista em submarino

O inventor dinamarquês Peter Madsen, condenado a prisão perpétua pelo assassinato da jornalista Kim Wall em 2017, tentou fugir na terça-feira da prisão de Herstedvester, nos subúrbios de Copenhaga, informou o canal TV 2.

O foragido foi detido pela polícia a várias centenas de metros da prisão. Segundo testemunhas da operação, Madsen estava a viajar numa carrinha conduzida por outro homem. Depois de ter sido retirado do veículo pelos agentes, foi forçado a deitar-se no chão à beira da estrada numa zona habitada. Imagens do fugitivo cercado por vários polícias fortemente armados acabaram nas redes sociais.

Segundo a TV 2, na altura da detenção Madsen usava um cinto que as autoridades pensavam conter explosivos. Acredita-se que foi esta a razão que levou o homem a estar algemado na rua durante pelo menos hora e meia. Algumas horas mais tarde, a polícia esclareceu que Madsen não transportava explosivos e que o cinto da bomba era falso.

Bo Yde Sorensen, presidente da Associação de Prisões da Dinamarca, disse à imprensa que o prisioneiro conseguiu escapar da prisão depois de ter feito refém uma psicóloga, ameaçando-a com um objeto que se assemelhava a uma pistola. A autenticidade da arma foi confirmada pelos oficiais.

A 10 de agosto de 2017, a jornalista sueca Kim Wall embarcou num submarino inventado por Madsen para o entrevistar. Nas primeiras horas do dia seguinte, o submergível foi declarado como estando desaparecido no Mar Báltico com os seus dois ocupantes. Várias horas mais tarde, um barco privado resgatou Madsen e a 13 de agosto o submarino foi recuperado, onde não foi encontrado qualquer vestígio da jornalista. Nos dias que se seguiram, foi encontrado um tronco feminino no mar, sem membros nem cabeça, que a polícia determinou pertencer a Wall.

Em 2018 Madsen foi julgado e condenado a prisão perpétua. Contudo, o dinamarquês não admitiu a sua culpa até setembro passado, quando as conversas telefónicas com um jornalista foram divulgadas.

