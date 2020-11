Nenhuma infeção com a nova estirpe do vírus foi detetada desde 15 de setembro.

Dinamarca. Mutação de covid-19 encontrada em visons foi "provavelmente erradicada"

A nova estirpe do coronavírus detetada nas explorações de visons na Dinamarca foi "muito provavelmente" erradicada, afirmou esta quinta-feira o Ministério dinamarquês da Saúde, de acordo com a Reuters, referindo-se a uma avaliação do Instituto Estatal de Soros, a agência encarregue do controlo das doenças infecciosas. Acrescentou ainda que nenhuma infeção com a nova variante do vírus, conhecida como 'cluster 5', foi registada desde 15 de setembro.

Contudo, o diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge, alertou para que as quintas com visons são um reservatório onde o coronavírus está a prosperar.

Para evitar a propagação da nova versão da SRA-CoV-2, as autoridades dinamarquesas tomaram uma série de medidas, incluindo o abate de todas as explorações de visons do país, que é um dos maiores produtores mundiais, e a introdução de novas restrições ao movimento na região afetada e a melhoria da vigilância dos casos de coronavírus através da extensão dos testes PCR.

