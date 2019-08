A explosão do edifício dos impostos acontece num momento particularmente sensível para a Dinamarca, que está a braços com um escândalo fiscal.

Dinamarca investiga explosão em edifício dos impostos

O edifício da agência dos impostos na Dinamarca explodiu na noite de terça-feira. A polícia está a investigar o caso. O ministro dos Impostos, Morten Bodskov, afirmou – citado pela agência Bloomberg – que “é evidente” que alguém está por detrás desta explosão, que classificou como “um ato totalmente inaceitável”.

As autoridades adiantaram que não houve feridos.

Bodskov fez um apelo, pedindo a ajuda a eventuais testemunhas, afirmando que a polícia vai precisar de todo o auxílio possível na investigação do caso. “Não se trata de uma mera partida”, é “uma explosão muito muito violenta”, afirmou o ministro que disse acreditar que “alguém está por detrás disto”.

O inspetor-chefe da polícia, Bergen Skov, afirmou que ainda é muito cedo para saber quem possa estar por detrás do ataque, mas garantiu que não vão “aceitar um ataque assim”.

A explosão do edifício dos impostos acontece num momento particularmente sensível para a Dinamarca, que está a braços com um escândalo fiscal. A polémica envolve desde uma fraude de dividendos que atinge os cerca de 1,8 mil milhões de euros à evasão sistemática ao pagamento de impostos pelas empresas e famílias.

O caso tem chocado o país, habituado a confiar num fluxo de receita estável capaz de financiar o seu aclamado sistema de Segurança Social. A Dinamarca é um dos países com uma das cargas fiscais mais pesadas, com as receitas fiscais a pesarem 45% do Produto Interno Bruto (PIB), um dos níveis mais elevados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).