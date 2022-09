A fuga de gás, localizada a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, “é perigosa para o tráfego marítimo” .

Navegação

Dinamarca anuncia fuga de gás no Mar Báltico perto do Nord Stream 2

AFP A fuga de gás, localizada a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, “é perigosa para o tráfego marítimo” .

A autoridade de tráfego marítimo dinamarquesa anunciou esta segunda-feira uma fuga de gás no Mar Báltico, perto da rota do Nord Stream 2 que liga a Rússia à Alemanha. O gasoduto sofreu uma queda inexplicável de pressão, segundo as autoridades alemãs.

A fuga de gás, localizada a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, “é perigosa para o tráfego marítimo” e “a navegação é proibida num raio de cinco milhas náuticas (cerca de 9 quilómetros, nota do editor) em torno da posição assinalada”, indica a autoridade num aviso aos navios.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.