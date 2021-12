A Dinamarca está atrás apenas do Reino Unido na deteção da maioria dos casos de Omicron no mundo.

Covid-19

Dinamarca antecipa terceira dose em maiores de 40 anos para combater Omicron

AFP A Dinamarca vai antecipar a dose de reforço das vacinas covid para todos os maiores de 40 anos, a fim de conter o surto de novas infeções e a propagação da variante Omicron, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias.

"Devido à nova variante Omicron, mais contagiosa, as autoridades sanitárias dinamarquesas decidiram antecipar a terceira dose para todas as pessoas com 40 anos ou mais, para que recebam a vacina quatro meses e meio após a sua segunda dose", em comparação com os seis meses até agora, anunciou a Agência Nacional de Saúde.



Ao reduzir o intervalo da dose de reforço, "seremos capazes de entrar no inverno com melhor proteção para os que correm maior risco de doenças graves e maior imunidade da população", defendeu o diretor Søren Brostrøm, numa declaração.

O Reino Unido anunciou no domingo à noite a aceleração da dose de reforço, aberta a todos os maiores de 18 anos antes do Ano Novo.

Reino Unido disponibiliza reforço da vacina para todos os adultos até final do ano O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

A Dinamarca está atrás apenas do Reino Unido na deteção da maioria dos casos de Omicron no mundo, sendo ambos os países muito eficientes na sequenciação para detetar rapidamente novas variantes.

Até domingo, tinham sido identificados 2.471 casos da Omicron na Dinamarca, num total de 5,8 milhões de pessoas. Cerca de 80,6% das pessoas com mais de cinco anos já receberam duas doses da vacina contra a covid-19.

OMS. Dados apontam para que Omicron seja mais benigna mas mais transmissível A Organização Mundial de Saúde sublinha, no entanto, que as conclusões assentam ainda em dados muito parciais.

A variante Omicron parece propagar-se mais rapidamente do que a variante Delta, causando sintomas menos graves e tornando as vacinas menos eficazes, disse a OMS no domingo, sublinhando que os dados continuam a ser muito fragmentados.

Em resposta ao recrudescimento dos casos, a Dinamarca reintroduziu novas restrições na semana passada, fechando escolas e faculdades, reduzindo a vida noturna e tornando o teletrabalho mais comum.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.