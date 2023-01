Após o sucesso do seu primeiro dia de ação a 19 de janeiro, os oito principais sindicatos apelaram a uma "mobilização ainda maior".

Dia de caos nos transportes franceses nesta terça-feira

A greve nos transportes públicos deverá continuar, na terça-feira, no âmbito do segundo dia de ação contra o projeto de lei da reforma das pensões em França, esperando-se perturbações em todo o país e nos vários transportes, do TGV aos TER e RER, no metro de Paris e no aeroporto de Orly.

Após o sucesso do seu primeiro dia de ação a 19 de janeiro, os oito principais sindicatos apelaram a uma "mobilização ainda maior a 31" de janeiro contra uma reforma que descrevem como "injusta".

O primeiro dia de ação reuniu 1,12 milhões de manifestantes, segundo o Ministério do Interior, e mais de dois milhões segundo os organizadores. Nesse dia, a greve foi seguida particularmente à risca nos transportes, com quase nenhum comboio regional, poucos TGV, metro atrasado em Paris e muito pouco serviço nos subúrbios.

Na terça-feira, os passageiros devem esperar novas dificuldades, com tráfego "fortemente perturbado" nos TGV e apenas um comboio em cada três, em média, nos carris.

"A previsão é de forma geral semelhante" à de 19 de janeiro, disse a SCNF à AFP no domingo.

A SNCF prevê ter dois em cada cinco TGV a circular no eixo norte, um em cada dois no leste e sudeste, um em cada quatro no arco atlântico e dois comboios Ouigo em cada cinco na terça-feira.

SNCF recomenda preferência ao teletrabalho

Espera-se que a situação seja ainda mais difícil para os comboios regionais, com uma média de dois TER em dez em todo o país. Um plano de transporte será comunicado mais tarde pela SNCF em cada região.

O tráfego dos Intercités será também "muito perturbado": nenhum comboio circulará, exceto para uma viagem de ida e volta nas rotas Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse e Bordeaux-Marseille. Os comboios noturnos serão completamente interrompidos nas noites de segunda para terça-feira e de terça para quarta-feira.

A SNCF recomenda a quem puder "cancelar ou adiar as suas viagens" e "dar preferência ao teletrabalho". Será possível aos utilizadores verificar o tráfego ferroviário a partir das 17h nos sites e aplicações da SNCF.

Os sindicatos estão ainda mais indignados por a primeira-ministra Elisabeth Borne ter sido firme no domingo sobre o adiamento da idade da reforma para 64 anos, dizendo que "já não é negociável". Uma "provocação a 48 horas da manifestação", denunciou o líder comunista Fabien Roussel.

"Será um dia difícil, mesmo muito difícil nos transportes públicos", advertiu Clément Beaune, ministro dos Transportes, no domingo de manhã no programa Le Grand Jury on RTL.

Na região da Ile-de-France, são também esperadas grandes perturbações nos comboios regionais Transilien e RER.

Um em cada cinco voos deverá ser cancelado

Nos grandes subúrbios, apenas um comboio em cada três irá circular nas linhas RER A, B, e Transilien H e U; um comboio em cada quatro na linha Transilien K; e um comboio em cada dez nas linhas RER C e D (parcialmente fechadas), o RER E, e as linhas Transilien J, L, N, P e R, de acordo com a SNCF.

No metro de Paris, a RATP disse que o tráfego seria "muito perturbado" com previsões entre um metro em dois a um em quatro, dependendo da linha.

Algumas linhas estarão parcialmente abertas, o que significa que as estações serão fechadas, e só funcionarão durante a hora de ponta.

Apenas as linhas automatizadas 1 e 14 funcionarão normalmente.

Por outro lado, a linha 3bis será completamente interrompida. As linhas A e B do RER, geridas pela RATP, funcionarão com uma média de um comboio em cada dois durante as horas de ponta. Quanto aos autocarros e elétricos da RATP, a situação será ligeiramente melhor: 8 autocarros e 8 elétricos em cada 10 deverão circular.

A nível internacional, o impacto será sentido de forma diferente: o tráfego Eurostar e Thalys funcionará quase normalmente mas o tráfego TGV será "fortemente perturbado" entre a França e a Suíça (Lyria).

No aeroporto de Orly em Paris, as previsões iniciais da Autoridade da Aviação Civil sugerem que um em cada cinco voos será cancelado na terça-feira.

