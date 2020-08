A substância que está proibida pelas autoridades é perigosa e tem sido promovida como cura para o coronavírus.

Dióxido de cloro provoca duas mortes na Argentina

A substância que está proibida pelas autoridades é perigosa e tem sido promovida como cura para o coronavírus.

Viviana Canosa é apresentadora do programa "Nada Personal" no canal "Nueve" da televisão argentina. No dia 5 de agosto, em frente às câmaras, bebeu dióxido de cloro quando estava em direto e afirmou que a ingestão deste produto combate o coronavírus.

De imediato, levantou-se a polémica e distintas instituições especializadas em saúde, assim como dirigentes políticos, repudiaram esta perigosa mensagem que pode trazer graves consequências. De tal forma que a própria administração do canal estão a avaliar a possibilidade de não renovar uma nova temporada do programa.

Semanas depois, uma criança de cinco anos e um adulto de 51 acabaram por morrer na Argentina depois de ingerirem a substância. A chamada "Medicina Mineral Milagrosa (MMS)" tem sido rejeitada em todo o mundo por todas as autoridades de saúde devido à sua toxicidade e efeitos adversos sobre o organismo.

Depois da emissão do programa, Viviana Canosa acabou denunciada. É acusada de ter cometido um crime contra a saúde pública ao promover a sua utilização a partir de um meio de comunicação social. O artigo 208 do código penal argentino pune com uma pena de prisão de quinze dias a um ano aqueles que, "sem título ou autorização, anunciem, prescrevam, administrem ou apliquem habitualmente medicamentos (...), ou quaisquer meios destinados ao tratamento de doenças de pessoas, mesmo de graça".

Os pais do menor, que forneceram a substância, estão a ser investigados enquanto se aguardam os resultados dos estudos toxicológicos encomendados pela procuradora Sandra Riuxo. A autópsia realizada ao corpo da criança revelou que a sua morte se deveu a uma "falha múltipla de órgãos", e confirmou que não tinha covid-19.

Para além deste menor, um homem de 51 anos do distrito norte de San Pedro, em Jujuy, também na Argentina, bebeu dióxido de cloro na crença de que iria curar uma pneumonia grave. Com o estado de saúde a piorar, Juan Andrés Ríos bebeu um litro e meio do produto durante dois dias, seguindo o conselho de um vizinho que recomendou a sua utilização através das redes sociais.

Familiares deste homem admitiram que consumiu a substância de livre vontade: "O meu irmão não sabia se tinha coronavírus ou não, mas tinha os sintomas. Em desespero para ser curado, tomou dióxido de cloro. Ninguém o obrigou a fazê-lo, mas ele tomou a decisão depois de ver um vídeo que dizia estar a curar o coronavírus", disse Gloria Rios à Rádio 10. Horas mais tarde, o doente apresentou um quadro de vómitos e cólicas até à sua morte na terça-feira, 11 de agosto.

O deputado Mariano Mansilla, que apresentou queixa contra a apresentadora, explicou que Canosa não está a ser acusada da morte da criança e do adulto, mas de anunciar o produto como sendo benéfico para o sangue, sem ter um diploma de medicina, e numa situação em que a população está "ansiosa por cuidar dos seus filhos com um certo desespero", procurando, no pior dos casos, "remédios milagrosos" para se protegerem.

"Isto alertou-nos para a importância de divulgar o quão prejudicial este produto é, que não tem benefícios para a saúde e que é um veneno para o organismo humano. É um produto químico para uso industrial que nada tem a ver com tratamentos de saúde", explicou o deputado da coligação governamental Frente de Todos.

