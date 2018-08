O colapso de um viaduto na autoestrada A10, no norte da Itália, terá provocado a morte de dezenas de pessoas, de acordo com o diretor do serviço de emergência 118 de Génova, divulgou o jornal La Repubblica.

Dezenas de mortos em colapso de viaduto em Génova

O colapso de um viaduto na autoestrada A10, no norte da Itália, terá provocado a morte de dezenas de pessoas, de acordo com o diretor do serviço de emergência 118 de Génova, citado pelo jornal La Repubblica.

“A dimensão é épica, dezenas de mortos estão entre aqueles que caíram do viaduto ou que ficaram presos sob os escombros. Os bombeiros e as equipas de socorro estão a retirar as vítimas”, declarou Francesco Bermano, citado pelo diário italiano.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as autoridades italianas declararam que cerca de 10 veículos estão envolvidos na queda da Ponte Morandi, na autoestrada A10, na cidade de Génova, após uma violenta e repentina tempestade.

A emissora privada Sky TG24 informou que uma secção de 200 metros da ponte desabou sobre uma zona industrial e os bombeiros disseram à AP que há preocupações com as linhas de gás.

A polícia referiu no Twitter que o colapso ocorreu durante uma violenta e súbita tempestade, enquanto os bombeiros disseram que vários veículos estavam envolvidos, indicando ainda a probabilidade de mortos.

Fotos publicadas pela agência de notícias ANSA no seu ‘site’ mostraram um enorme abismo entre duas secções do viaduto da autoestrada.

Um vídeo capturou o som de um homem gritando: "Oh deus, oh, deus". Outras imagens mostraram um camião verde que tinha parado na ponte a poucos metros do buraco na ponte.

O ministro dos Transportes e Infraestruturas italiano, Danilo Toninelli, descreveu o colapso do viaduto como uma “tragédia desumana”. “Estou a seguir o que aconteceu em Génova com máxima apreensão, parece tratar-se de uma tragédia desumana”, disse o governante italiano, numa publicação na rede social Twitter citada pela agência de notícias italiana, ANSA.

“Estamos em contacto próximo com a agência das autoestradas e vamos para o local com o vice-ministro [Edoardo] Rixi”, referiu ainda Toninelli, afirmando o seu “apoio total” à cidade de Génova.