Dez mortos em tiroteio numa escola do Texas

Dez pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido hoje de manhã numa escola secundária de Santa Fé, no sudeste do estado norte-americano do Texas, indicou a polícia. Autor do tiroteio em escola do Texas que está identificado e exibiu símbolos nazis.

As autoridades locais identificaram o autor do tiroteio que provocou hoje pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos numa escola no Estado do Texas como sendo Dimitrios Pagourtzis, um estudante de 17 anos, informou a televisão CBS.

Pagourtzis é o presumível assassino de nove estudantes e de um professor, que são até agora as vítimas mortais do tiroteio ocorrido numa escola secundária em Santa Fé, cidade localizada 55 quilómetros a sudeste de Houston.

Imagens divulgadas nas contas de Pagourtzis em várias redes sociais, publicadas por vários meios, mostram este jovem com armas, símbolos nazis e uma camisola com o lema ‘Born to Kill’ (‘Nascido para Matar’, em inglês).

Donald Trump já classificou o ocorrido como um “ataque horrível”.

Trump reage ao tiroteio em escola no Texas e fala num "ataque horrível"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o tiroteio hoje ocorrido como um "ataque horrível", manifestando uma profunda tristeza perante o incidente que terá feito entre oito a dez mortos.

"Isto dura há demasiado tempo no nosso país", afirmou o chefe de Estado norte-americano, assegurando que a atual administração está determinada em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os estudantes, segundo uma declaração citada pelas agências internacionais.

Trump disse ainda que a administração também está empenhada em garantir que "aqueles que representam uma ameaça, seja para eles próprios ou para os outros," não possam ter armas.

"Um dia muito triste, muito muito triste", acrescentou.

Segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, disse que ele e Donald Trump tinham sido informados do tiroteio.

Pence enviou uma mensagem dirigida aos estudantes, respetivas famílias, professores e a todos os afetados por este incidente: "Estamos convosco. Estão nas nossas orações e sei que estão nas orações do povo americano".

Ed González, xerife do condado de Harris, onde se situa Santa Fé, disse em conferência de imprensa que a polícia "confirmou que há entre oito e dez mortos", mas não precisou o número de feridos.

Além do autor do ataque, um aluno de 17 anos daquela escola que foi detido, González indicou que outra pessoa está a ser interrogada no âmbito deste caso, embora sem esclarecer o motivo.

(Atualizada às 21:26)



