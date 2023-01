O homem, de 74 anos, terá sido o responsável pelo envio de seis cartas contendo explosivos à representação ucraniana e ao primeiro-ministro espanhol.

Detido suspeito de enviar cartas armadilhadas à embaixada da Ucrânia

O alegado autor de uma série de cartas armadilhadas enviadas no final do ano passado à embaixada da Ucrânia em Espanha e para o primeiro-ministro espanhol, na qual Kiev vê a mão de Moscovo, foi preso esta quarta-feira no norte de Espanha.

"Membros da Polícia Nacional prenderam esta manhã um homem, de nacionalidade espanhola, em Miranda de Ebro, considerado o presumível autor do envio de seis cartas contendo material explosivo no final de novembro e início de dezembro", indicou um porta-voz do Ministério do Interior numa mensagem escrita.

As cartas foram endereçadas ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, ao seu ministro da Defesa, à Embaixada da Ucrânia em Espanha, à Embaixada dos EUA em Espanha e a uma empresa de armamento que fabricou lança-granadas entregues por Madrid a Kiev no início da invasão russa, e a uma importante base militar espanhola.

Suspeito é um "reformado de 74 anos"

Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, "a operação (...) está em curso e as buscas estão a ser efetuadas na casa da pessoa presa". Uma fonte policial disse à AFP que o homem é um "reformado de 74 anos".

Durante a abertura de uma das cartas, endereçada ao embaixador ucraniano em Espanha, o responsável de segurança da embaixada ficou ligeiramente ferido na mão direita no dia 30 de novembro. As outras cartas foram intercetadas pelos serviços de segurança.

A justiça espanhola abriu uma investigação por "terrorismo". Kiev ordenou um reforço da segurança em todas as suas representações após a explosão da carta na sua embaixada em Madrid, descrita como um "atentado" pelo chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares.

O embaixador ucraniano em Espanha, Serhii Pohoreltsev, tinha acusado implicitamente a Rússia de estar por detrás da carta armadilhada que lhe tinha sido enviada.

"Estamos bem cientes dos métodos terroristas do país agressor", afirmou na televisão pública espanhola. "Os métodos, os ataques da Rússia obrigam-nos a estar preparados para qualquer tipo de incidente, provocação, ou ataque", acrescentou.

Por seu turno, a embaixada russa em Espanha condenou o envio das cartas-bomba.

Grupo paramilitar russo pode estar envolvido

"Tendo em conta as informações sobre os pacotes explosivos enviados à embaixada da Ucrânia em Espanha e às entidades oficiais espanholas, declaramos que qualquer ameaça ou ato terrorista, ainda por cima dirigido contra uma missão diplomática, é totalmente condenável", escreveu o embaixador ucraniano em Espanha

Num artigo publicado no domingo e citando funcionários americanos, o New York Times disse que os serviços de inteligência americanos e europeus suspeitam que um grupo paramilitar russo, o Movimento Imperial Russo (MIR), esteja por detrás do envio destes envelopes.

Este grupo ultranacionalista e supremacista branco, colocado na lista de organizações terroristas dos EUA em 2020, é suspeito de estar ligado aos serviços secretos militares russos (GRU), diz o diário americano.

"Membros importantes do grupo viajaram para Espanha e a polícia [espanhola] descobriu as suas ligações a organizações espanholas de extrema-direita", escreve o The New York Times.

Segundo o jornal, a missão foi organizada para "testar" a capacidade de ação destes grupos no caso de uma escalada do conflito. "Parece um tiro de aviso", disse ao jornal Nathan Sales, antigo coordenador do combate antiterrorista do Departamento de Estado norte-americano.

Questionado pela AFP, o Ministério do Interior espanhol recusou-se a comentar a informação.

Segundo o Centro de Segurança e Cooperação Internacional da Universidade de Stanford (CISAC, acrónimo inglês), que mantém um registo dos principais grupos supremacistas mundiais, o MIR foi fundado em 2002 e tem vindo a lutar ao lado de separatistas pró-russos na região de Donbass na Ucrânia desde 2014.

Mantém "contactos com grupos neonazis e supremacistas brancos em toda a Europa e nos Estados Unidos" e "tem dado formação paramilitar a cidadãos russos e membros de organizações semelhantes em outros países", detalha.

