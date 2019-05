Detido suspeito de atentado em Lyon

A poucas horas de começar a contagem dos votos, a participação eleitoral sobe em países como Espanha, Itálita e França e baixa em Portugal. Apesar do tradicional alheamento dos eleitores quando se fala da Europa, podemos estar perante o fim do bipartidarimo no Parlamento Europeu e assistir à subida dos partidos populistas e nacionalistas, com votações que podem ser maioritárias em vários Estados.