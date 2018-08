O homem atirou com o veículo contra as barreiras do parlamento britânico, ferindo três pessoas.

Detido suspeito de ataque terrorista em Londres

O homem atirou com o veículo contra as barreiras do parlamento britânico, ferindo três pessoas.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas está internada em estado grave, depois de terem sido atingidos por um veículo que veio a embater nas barreiras de segurança que rodeiam o parlamento britânico. O alegado ataque terrorista produziu-se às 7.37 horas locais (8.37 do Luxemburgo), ao local acorreram muitas unidades policiais. O condutor do automóvel, um Ford Fiesta de cor prateada, foi imediatamente detido e permanece em instalações policiais. Segundo fontes da Polícia Metropolitana de Londres, trata-se de um homem de 30 anos e não estava acompanhado por ninguém.



Equipas das minas e armadilhas revistaram o carro para ver se havia algum artefacto explosivo. Não foram localizadas nem bombas nem armas no interior do carro.



Toda a zona de Westminster, onde estão sediados os principais edifícios do parlamento britânico, permanece sobre forte vigilância policial e a estação de metro de Westminster está encerrado.







