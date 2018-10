Autoridades revelam que se trata de um cidadão romeno com origem ucraniana.

Detido suspeito de assassínio de jornalista búlgara

Um romeno de origem ucraniana foi detido na Alemanha, a pedido das autoridades da Bulgária, por suspeita do assassínio da jornalista búlgara Viktoria Marinova que trabalhava para a TVN, na cidade de Ruse, um porto no rio Danúbio e perto da fronteira com a Roménia.

De acordo com as agências de notícias, o indivíduo em causa vai ser interrogado pela polícia enquanto prosseguem as investigações sobre o caso.



Para já, as autoridades rejeitam estabelecer uma ligação entre o crime e a profissão de Viktoria Marinova, conforme afirmou o ministro do Interior, Mladen Marinov. No entanto, no último programa apresentado pela jornalista, o tema foi a investigação conduzida por dois repórteres que analisam possíveis fraudes com fundos comunitários cometidas por empresários e políticos búlgaros.



O corpo de Marinova, de 30 anos, foi encontrado com sinais de violência, estrangulamento e violação.



