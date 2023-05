O falso documento tinha os dados de identificação do antigo primeiro-ministro britânico.

Insólito

Detido com carta de condução falsa em nome de Boris Johnson

A polícia holandesa apreendeu, na noite de segunda-feira, uma carta de condução falsificada com a identidade de Boris Johnson, que estava na posse de um homem suspeito de causar um acidente por conduzir embriagado.

O falso documento ucraniano, "emitido" em 2019 e válido até ao final do ano 3000, tinha o nome, a fotografia e a data de nascimento do antigo primeiro-ministro britânico.

A carta de condução foi encontrada no âmbito da investigação a um acidente que teve lugar pouco depois da meia-noite de domingo, quando um carro bateu contra um poste na cidade de Groningen, no norte dos Países Baixos.

"No interior [da viatura], a polícia descobriu uma falsa carta de condução que pertencia a Boris Johnson", explicou o porta-voz da polícia, Thijs Damstra.

Suspeito recusou fazer teste do balão

"Infelizmente para esta pessoa, não caímos na armadilha", ironizaram as autoridades de Groningen na sua conta de Instagram.

O veículo foi abandonado, mas as forças de segurança encontraram rapidamente o homem perto do local do acidente, que não se quis identificar e recusou fazer o teste do balão.

O indivíduo de 35 anos, natural de Zuidhorn, a oeste de Groningen, foi detido.

A polícia não conseguiu dizer onde foi emitido o documento falso.

Contudo, Kysia Hekster, uma jornalista da emissora pública holandesa NOS e antiga correspondente na Rússia, afirmou num tweet que as cartas de condução falsificadas podem facilmente ser adquiridas em lojas turísticas na Ucrânia.

"Pelo que sei, o verdadeiro Boris Johnson não estava nos Países Baixos no momento dos factos", acrescentou Damstra.