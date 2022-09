A mulher, presumivelmente mãe das duas crianças, foi detida na Coreia do Sul a pedido da Nova Zelândia, onde os restos mortais foram encontrados.

Polícia

Detida suspeita no caso das crianças mortas encontradas em malas

Lusa A mulher, presumivelmente mãe das duas crianças, foi detida na Coreia do Sul a pedido da Nova Zelândia, onde os restos mortais foram encontrados.

Uma mulher de 42 anos, suspeita de assassinar duas crianças cujos restos mortais foram encontrados em malas na Nova Zelândia, foi detida na Coreia do Sul, informou esta a polícia sul-coreana.

A mulher, supostamente a mãe das duas crianças mortas, foi detida por homicídio na Coreia do Sul a pedido da Nova Zelândia, e vai enfrentar um processo de extradição, adiantaram as autoridades de ambos os países.

"A suspeita é acusada pela polícia da Nova Zelândia de assassinar dois dos seus filhos, na altura com sete e dez anos, em 2018, na área de Auckland", pode ler-se no comunicado da polícia sul-coreana.

Mulher fugiu para a Coreia do Sul em 2018

Na mesma nota acrescenta-se que a mulher "chegou à Coreia do Sul depois do crime, onde se tem mantido escondida desde então".

A agência de notícias Yonhap avançou que se trata de uma cidadã neozelandesa nascida na Coreia do Sul.

A descoberta dos corpos aconteceu no mês passado. As malas faziam parte de um reboque carregado com artigos comprados por uma família num leilão de bens abandonados em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia.

