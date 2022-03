Operação de controlo da polícia de Thionville descobre a fortuna em notas de 10 e 20 euros ocultas num Jeep Cherokee que viajava na A31, sentido Luxemburgo-Metz, para Itália. Condutor foi preso. Veja onde estava escondido o dinheiro.

Detenção na A31. Apanhado condutor com 850 mil euros em notas escondidas no automóvel

A insólita apreensão foi feita numa operação de controlo da brigada de Thionville na autoestrada A31 quando mandou parar um veículo de matrícula italiana que seguia na direção Luxemburgo-Metz, no passado dia 17 de março. O condutor de nacionalidade chinesa residente em Itália declarou à polícia que vinha da Bélgica e seguia para Itália.



Aparentemente o interior do automóvel, um Jeep Cherokee, estava vazio e sem nada a registar. Só que houve um pormenor que chamou a atenção dos polícias: uns “parafusos novos e não uniformes” colocados no apoio central de braços entre os bancos da frente.

Os agentes desaparafusaram o tampo e descobriram vários maços de notas escondidos no apoio central, como conta o comunicado da polícia aduaneira francesa. Esta seria a primeira de várias descobertas de notas de 10 e 20 euros escondidas em vários locais na estrutura interior do Jeep. No total, foram encontrados 850.540 euros ocultados no automóvel numa tentativa de branqueamento do dinheiro.

Um novo olhar mais atento levantou novas suspeitas aos agentes, desta vez no tablier, onde estavam uns cabos elétricos “não originais” e colocados de forma estranha. Ora, estes cabos serviam para abrir uma tampa debaixo do tablier onde estavam escondidos mais maços de notas de 20 euros. A inspeção continuou e também as portas traseiras do Jeep serviram de outros “cofres”: debaixo do forro e surgiram mais notas colocadas na estrutura metálica.

O motorista foi detido e o automóvel apreendido, passando a investigação do caso para o Ministério Público de Thionville e para o serviço de investigação judicial aduaneira.

Levado sob custódia o condutor foi colocado em prisão tendo o julgamento decorrido, ontem, segunda-feira, 21 de março. O indivíduo foi condenado a oito meses de prisão com confiscação do automóvel e do dinheiro apreendido, a par com uma multa de quase 1,3 milhões de euros. E a proibição de entrar em França nos próximos dois anos, como informa o comunicado da polícia aduaneira francesa sobre este caso.

Em 2021, a polícia alfandegária francesa intercetou 77,4 milhões de euros por incumprimento de obrigações de declaração e branqueamento de capitais, montante que aumentou 30% em relação ao ano anterior, relembra esta autoridade.

