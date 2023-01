Foram detidas 27 pessoas no âmbito da investigação, que foi levada a cabo com a ajuda da Europol.

Direitos humanos

Desmantelada rede que explorava refugiados ucranianos em Espanha

A polícia espanhola disse, este domingo, que desmantelou uma rede que geria três fábricas de tabaco onde ucranianos que fugiram para Espanha após a invasão russa estavam "amontoados" em alojamentos improvisados.

A rede é acusada de contrabandear "grandes quantidades" de tabaco que transformou em cigarros vendidos em toda a Espanha e países vizinhos, disse a Guarda Civil Espanhola em comunicado.

Vinte e sete pessoas foram detidas em Espanha como parte da investigação, que foi levada a cabo com a ajuda da polícia europeia Europol.

Paralelamente, foram apreendidas dez toneladas de folhas de tabaco e 3,5 milhões de maços de cigarros no valor total de 37,5 milhões de euros.

Fábricas ficavam em La Rioja, Sevilha e Valência

As três fábricas, localizadas na região vinícola de La Rioja, Sevilha e Valência, estavam equipadas com maquinaria de "tecnologia avançada" e podiam produzir 540.000 maços de cigarros por dia, de acordo com as autoridades.

A rede empregava ucranianos que vieram para Espanha ilegalmente ou que chegaram como requerentes de asilo após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Estes ucranianos viviam nas fábricas, "amontoados em pré-fabricados, não podiam abandonar as instalações para não serem detetados e trabalhavam muitas horas", acrescenta o comunicado.

Os líderes da rede estavam a "lavar grandes quantidades de dinheiro" e a viver "uma vida de luxo" na estância turística de Marbella, na Costa del Sol.

