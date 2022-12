Cerca de 3.000 membros das forças de segurança foram mobilizados em toda a Alemanha e foram efetuadas mais de 130 buscas.

Desmantelada rede de extrema-direita que planeava ataque ao parlamento alemão

Uma grande operação da polícia alemã contra grupos de extrema-direita e de defensores de teorias da conspiração levou ao desmantelamento, na manhã desta quarta-feira, de uma célula que planeava vários atentados, um deles ao Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, indicou o Ministério Público (MP).

Membros de rede de extrema-direita e de oposição às medidas anticovid planeavam ataques e raptos na Alemanha

As buscas levaram à detenção de 25 pessoas do movimento "Reichsbürger" em todo o país. São suspeitos, entre outras coisas, de "fazer preparativos concretos para entrar de forma violenta no Bundestag alemão com um pequeno grupo armado", afirmaram os procuradores em comunicado.

"Suspeitamos que foi planeado um ataque armado a órgãos constitucionais", comentou o ministro da Justiça, Marco Buschmann, numa publicação no Twitter, referindo-se a "uma operação anti-terrorista em grande escala".

Para além das 25 detenções, 27 outras pessoas estão a ser investigadas por suspeita de pertencerem à célula criminal, segundo o MP.

Membros "unidos por profunda rejeição das instituições"

"A continuação da investigação tornará possível determinar se existem elementos que constituem o crime de preparação de uma operação de alta traição contra o Estado", acrescentou.

Fundada "o mais tardar até finais de 2021", esta célula tem "o objetivo de derrubar a ordem estatal existente na Alemanha e de a substituir por uma forma de Estado própria", iniciativa que só pode ser alcançada "através da utilização de meios militares e da violência contra representantes do Estado", de acordo com a declaração do Ministério Público de Karlruhe, que é responsável pelos casos relativos à segurança do Estado.

Ódio mortal. As vítimas lusófonas da extrema-direita alemã

Os seus membros estão "unidos por uma profunda rejeição das instituições estatais e da ordem básica liberal e democrática da República Federal da Alemanha, que ao longo do tempo levou à sua decisão de participar na sua eliminação por meio da violência e de se envolverem em atos preparatórios concretos para esse fim", afirmaram os procuradores.

Nos últimos anos, as autoridades alemãs classificaram a violência de extrema-direita como a ameaça número um à ordem pública, à frente do risco jihadista.

Na primavera, as autoridades alemãs desmantelaram um grupo de extrema-direita suspeito de planear ataques no país, para além do rapto do ministro da saúde.

