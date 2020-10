As areias do sul do Peru, gravadas há séculos com geoglifos de um colibri, um macaco, uma orca revelaram agora a forma de um enorme felino a espreitar por uma colina deserta.

Desenho de felino com mais de 2000 anos encontrado numa colina do Peru

O desenho de um felino, com cerca de 37 metros de comprimento, datado entre 200 AC e 100 AC, foi descoberto durante escavações para melhorar o acesso a uma das colinas que proporcionam um miradouro natural para muitos dos desenhos gravados nas areias de Nazca, no Peru.



"A figura era pouco visível e estava prestes a desaparecer porque está situada numa encosta bastante íngreme e propensa aos efeitos da erosão natural", disse o ministério da cultura do Peru num comunicado desta semana.



"Durante a última semana, o geoglifo foi limpo e conservado, e mostra uma figura felina de perfil, com a cabeça virada para a frente". A gravura tem 37 metros de comprimento, com linhas bem definidas que variam em largura entre 30cm e 40cm.

“É surpreendente que ainda possam ser identificadas novas figuras, mas sabemos que existem outras ainda por encontrar. Nos últimos anos, o uso de drones tem tornado isso possível”, disse à agência Efe o arqueólogo Jhonny Isla, responsável pelo sistema de gestão do Parque Arqueológico Nazca-Palpa.

Isla disse que nos últimos anos tinham surgido entre 80 e 100 novas figuras nos vales de Nazca e Palpa, todas elas anteriores à cultura Nazca (200-700 AC). "Estas são de menor dimensão, desenhadas nas encostas, e pertencem claramente a uma tradição anterior".

Património mundial da Unesco desde 1994, as Linhas Nazca, que são compostas por centenas de imagens geométricas e zoomórficas, foram criadas pela remoção de rochas e terra para revelar os materiais contrastantes abaixo. Situam-se a 400 km a sul de Lima, capital do Peru, e cobrem cerca de 450 km quadrados da planície costeira árida do país.

