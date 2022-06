“Desconforto” afasta rainha Isabel II das celebrações de Jubileu

Reino Unido 70 anos no trono. Isabel II é a primeira monarca britânica a completar o Jubileu de Platina

Acompanhou, ao longo das últimas sete décadas, várias crises como o fim do Império Britânico, as greves dos anos 1980, o conflito na Irlanda do Norte, ataques terroristas, o ‘Brexit’ (processo da saída do Reino Unido da União Europeia) e a pandemia de covid-19.