Se está a pensar ir fazer as compras de Natal ao país vizinho saiba quais são as novas regras em vigor para as lojas e centros comerciais. As lojas não-essenciais, piscinas e museus reabriram hoje.

Desconfinamento. O que já se pode fazer na Bélgica a partir de hoje?

Redação Se está a pensar ir fazer as compras de Natal ao país vizinho saiba quais são as novas regras em vigor para as lojas e centros comerciais. As lojas não-essenciais, piscinas e museus reabriram hoje.

A partir de hoje, dia 1 dezembro e até 15 de janeiro a Bélgica volta a desconfinar. Mas com novas e mais rígidas medidas de prevenção ao novo coronavírus.



As lojas de produtos não-essenciais voltam a abrir as suas portas, mas com muitas regras, publicadas no Belge Moniteur.

Uso de máscara e desinfeção das mãos à entrada dos estabelecimentos.

As compras são feitas individualmente com um adulto por sessão de compras. A companhia de crianças até aos 18 anos, inclusive, é limitada ao máximo.

A visita na loja tem de ser o mais breve possível e só pode durar no máximo 30 minutos. A

A loja é responsável por organizar e vigiar a fila no exterior. O acompanhamento dos clientes que aguardam fora da loja deve ser organizado de forma que sejam observadas as regras de distanciamento físico. A organização fora da loja é feita de acordo com as diretrizes das autoridades locais.

Condições nas lojas:

Aplica-se o padrão de um cliente por 10 m² de superfície acessível;

lojas com menos de 20 m² recebem no máximo 2 clientes ao mesmo tempo, desde que respeitadas as regras de distanciamento;

Lojas com mais de 400m2 devem ter controlo de acesso dos clientes.

Bélgica. Lojas reabrem em dezembro, mas restrições mantêm-se O encerramento de bares, restaurantes e cafés, a obrigação de trabalhar em casa sempre que possível, a restrição de contactos sociais e o recolher obrigatório da meia-noite às 5 da manhã permanecerão em vigor.

Museus e piscinas

Museus e piscinas podem ser abertos de acordo com o protocolo do setor.

Época de Natal.

Também durante o período de Natal, as regras relativas aos contactos sociais permanecem em vigor.

Para o bem-estar psicossocial, os solteiros podem convidar seus dois contatos próximos ao mesmo tempo, em 24 ou 25 de dezembro,

Para reuniões ao ar livre, a regra de quatro permanece aplicável.

O toque de recolher entre meia-noite e 5 da manhã permanece em vigor, assim como a proibição geral de assembleias. Uma proibição geral de venda e lançamento de fogos de artifício também se aplica.

Eventos e local de culto

Um máximo de 100 participantes podem assistir a eventos na via pública. Os locais de permanecem fechados e as cerimónias são suspensas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.