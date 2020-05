Além das empresas, também nas universidades a vigilância é a palavra de ordem. Por razões muito diferentes.

Mundo 3 min.

Desconfinamento coloca alunos belgas sob vigilância

Max HELLEFF Além das empresas, também nas universidades a vigilância é a palavra de ordem. Por razões muito diferentes.

É um cenário um tanto ou quanto desconhecido aquele que espera a Bélgica a partir de agora. A grande maioria das lojas reabre esta segunda-feira, 11 de maio, com uma série de medidas que deverão ajudar a respeitar o distanciamento social. A máscara é "fortemente recomendada", mas não é obrigatória.

Esta nova fase de desconfinamento programada pelo governo de Wilmès está a ser acompanhada de perto por peritos. Virologistas e epidemiologistas temem que o afluxo de consumidores (combinado com a reunião de famílias autorizada este domingo, 10 de Maio, a propósito do Dia da Mãe) possa reactivar o coronavírus.

"Se conseguirmos circunscrever pequenos grupos, as coisas serão controláveis", diz Jean-Luc Gala, especialista em doenças infecciosas. "Mas se a pandemia regressar ao ponto de esgotar a nossa capacidade hospitalar, a situação poderá ficar fora de controlo".

É neste clima que cerca de 100.000 estudantes vivem agora, no lado francófono. As universidades foram incumbidas de realizar os exames que tradicionalmente encerram o ano lectivo, no final de junho ou início de julho. Os exames serão realizados à distância e por ligação informática, com risco de batota.

A maioria dos "univs" aposta na honestidade dos seus alunos e contenta-se em fazê-los assinar uma carta na qual todos concordam em respeitar as regras do jogo. Mas a UCLouvain tomou outra opção: os computadores dos seus alunos serão equipados com spyware que os dissuadirá de fazer batota.

Cerca de 100.000 estudantes universitários francófonos preparam-se para fazer os seus exames através do ensino à distância. Foto: Shutterstock

O anúncio dessa medida caiu com uma bomba, no início. E desde então, a UCLouvain tem colocado panos quentes na questão. "Um terço dos cursos será avaliado com base em trabalhos em livro aberto. Outro terço será realizado oralmente e entre o último terço utilizando plataformas como TestWe ou Wiseflow, nem todas elas necessitarão de acesso à câmara", garantiu um conselheiro do reitorado em Le Soir.

Os professores "podem, portanto, optar por utilizar o Moodle, que é a plataforma padrão utilizada pela maioria das universidades para exames em linha, e Equipas, que é particularmente adequada para exames orais à distância, ou TestWe and Wiseflow".

Intrusão no espaço de vida e privacidade do aluno

Por outras palavras, a vigilância por spyware seria apenas uma ferramenta entre muitas. Mas se o professor achar necessário, pode sempre recorrer a software como o TestWe ou o Wiseflow, que permitem um "lockdown da máquina".

Esta tecnologia vai ao ponto de bloquear a ligação à Internet do aluno até que a cópia seja enviada ao examinador. Uma webcam também pode monitorizar o aluno de forma aleatória.

Mas há um senão: tirar fotos do aluno durante o exame implica uma intrusão no espaço de vida do aluno e, portanto, na sua privacidade. Se esta invasão de privacidade for um problema, o aluno pode sempre fazer o exame em frente a uma audiência.

No entanto, em abril passado, a Associação Geral de Estudantes de Leuven (AGL) considerou que os estudantes que recusassem a vigilância domiciliária estariam a colocar-se em perigo de saúde ao apresentarem-se fisicamente para fazer o seu exame na universidade.

Nm esclarecimento final, o exame que permite aos candidatos de medicina e odontologia entrar numa universidade belga francófona não se realizará a 3 de julho, como inicialmente previsto. O primeiro teste terá lugar a 28 de Agosto. O segundo realizar-se-á "o mais rapidamente possível", o mais tardar no início de outubro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.