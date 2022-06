As autoridades não descartam que possam haver mais vítimas resultantes do acidente que ocorreu esta sexta-feira com um comboio regional, nos Alpes da Baviera.

Descarrilamento na Alemanha. Novo balanço aponta para quatro mortos e 30 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 30 ficaram feridas na Alemanha esta sexta-feira, quando um comboio regional descarrilou nos Alpes da Baviera, aponta o mais recente balanço divulgado pela AFP.

Pouco depois de deixar a estância de montanha de Garmisch-Partenkirchen, várias carruagens do comboio de Munique saíram dos carris, na comunidade de Burgrain. Foi confirmada, até ao momento, a morte de quatro pessoas. Além destas vítimas, 30 pessoas ficaram feridas, 15 das quais tiveram de ser transportadas para hospitais na região, disse o Ministro do Interior bávaro Joachim Herrmann, que visitou o local.

O primeiro balanço tinha apontado para três vítimas mortais, mas uma mulher, que tinha ficado gravemente ferida, acabou por morrer durante o transporte para o hospital. As outras três vítimas mortais faleceram no local, presas debaixo de uma carruagem, acrescentou o político.

Número de vítimas pode ser superior

Segundo Joachim Herrmann, mais corpos poderão ser encontrados à medida que prosseguirem as operações de resgate e desencarceramento.

Muitos dos feridos foram tratados por médicos no local e, além das equipas alemã, foram também enviadas para o local equipas de resgate da vizinha Áustria e mobilizados seis helicópteros, de acordo com o canal de notícias n-tv.

Um porta-voz da polícia local, Stefan Sonntag, disse àquele canal de televisão que o comboio regional levava "muitas pessoas, daí o elevado número de feridos". Fotos publicadas pelos meios de comunicação alemães mostram o comboio descarrilado, com carruagens vermelhas com o logótipo da Deutsche Bahn e a inscrição Regio tombadas sobre uma zona arborizada perto das montanhas e ao longo de uma estrada nacional.

Vários meios de comunicação social locais relataram haver um grande número de estudantes que regressavam a casa antes das férias de Pentecostes, que começam, esta sexta-feira, na Baviera. Mas um porta-voz da polícia da Alta Baviera não confirmou estas informações.

A causa do acidente não é conhecida nesta fase. Contudo, na rádio pública bávara, o ministro regional dos transportes, Christian Bernreiter, referiu-se a um provável "problema técnico quer no comboio quer nos carris" e descartou qualquer ato criminoso.

Acidente ocorreu a poucos quilómetros da próxima cimeira do G7

O acidente ocorreu a cerca de dez quilómetros do local da cimeira dos líderes do G7, agendada para 26 a 28 de junho no complexo cinco estrelas do Castelo de Elmau.

A polícia e os militares que tinham sido destacados para preparar e proteger o local antes da cimeira foram reafectados para ajudar nas operações de salvamento.

Esta região bucólica e montanhosa atrai todos os anos muitos turistas, que gostam de praticar desportos de inverno e fazer caminhadas de verão nas montanhas da Baviera.



O acidente desta sexta-feira acontece também dois dias depois da introdução de um passe mensal de 9 euros para comboios regionais em toda a Alemanha, uma oferta que tem atraído muitos alemães e suscitado receios de sobrelotação.

No lançamento deste passe excecional, os funcionários da empresa ferroviária nacional Deutsche Bahn mostraram-se preocupados com a tensão na rede ferroviária, que estava a ser renovada após anos de sub-investimento. "Nunca antes houve tantos locais de intervenção na rede ferroviária alemã como hoje", disse o chefe dos caminhos-de-ferro alemães no início desta semana, explicando que esta situação, e o aumento do tráfego, estava a causar incidentes e uma frequência invulgar de atrasos.

Uma "notícia desoladora", lamenta Scholz

O chanceler alemão Olaf Scholz reagiu ao acidente classificando-o como uma "notícia desoladora" e expressando o seu apoio às vítimas e aos seus familiares. Já o chefe da companhia ferroviária alemã Deutsche Bahn, Richard Lutz, disse estar "chocado" com o descarrilamento que provocou, pelo menos, quatro mortes confirmadas e deixou 30 feridos, 15 deles transferidos para hospitais da região.

A ministra Federal do Interior Nancy Faeser deverá visitar o local do acidente, apesar das fortes chuvas que se fazem sentir na zona.

O acidente ferroviário mais mortal da Alemanha ocorreu em 1998, quando um comboio de alta velocidade descarrilou em Eschede, Baixa Saxónia, matando 101 pessoas. Em fevereiro passado, uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas numa colisão entre dois comboios perto de Munique.

(Com AFP)

