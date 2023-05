Em breve os luxemburgueses vão deixar de precisar de visto para entrar no Vietname. Este foi um dos resultados da visita de Xavier Bettel ao país.

Visita de Estado ao Vietname

Desbloqueada a proibição da Cargolux de aterrar no aeroporto de Hô Chi Min

Uma das vitórias conseguidas na visita oficial de trabalho de Xavier Bettel foi resolver um impasse que impedia os aviões da Cargolux de aterrar no aeroporto da antiga cidade de Saigão, a maior metrópole do Vietname. “A partir de agora os aviões da Cargolux vão poder aterrar em Hô Chi Min” afirmou o primeiro-ministro luxemburguês em declarações ao Contacto.



“As autoridades da Hô Chi Min bloqueavam o acesso dos aviões da Cargolux ao aeroporto por serem muito grandes”, relatou. Para desbloquear este problema o primeiro-ministro do Vietname, Pham Minh Chính, teve que ir três vezes à cidade e a situação foi resolvida.

O fim da obrigatoriedade de vistos de entrada para os luxemburgueses que visitam o Vietname deverá ser debatida em breve no parlamento vietnamita. Esta foi outra dos dossiês debatidos durante a visita oficial de três dias ao país.

Mas houve outros assuntos polémicos em cima da mesa nas reuniões dos dois chefes de governo. O Vietname é um dos países que está no fim da lista do ranking de liberdade de imprensa elaborado pela organização Repórteres sem Fronteiras. Piores só a Coreia de Norte e China. Tem ainda muitos problemas no relatório que avalia o respeito pelos diretos humanos em todo o mundo. Estas foram duas das questões levantadas por Xavier Bettel na sua conversa com o primeiro-ministro vietnamita.

“Falámos de direitos humanos e liberdade de imprensa”, revela Xavier Bettel, primeiro-ministro luxemburguês.

O tema da guerra na Ucrânia também esteve em cima da mesa.

Recorde-se que o Vietname foi um dos poucos países que não aprovou a condenação à invasão russa da Ucrânia na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na declaração final da reunião entre os dois governantes, Xavier Bettel fez questão de condenar a guerra e o invasor russo.

Já o primeiro-ministro vietnamita, noutro tom, fez um apelo ao entendimento entre os dois países, sem nunca referir a palavra invasão, optando por falar num conflito entre os dois países. O primeiro ministro luxemburguês afirma “que há ainda muito trabalho a fazer” nesta questão.

"Gosto da indústria e da finança"

É a primeira vez que Xavier Bettel visita o Vietname. “É impressionante como o país é bonito, fazendo parte dos países emergentes e que se está a sair muito bem economicamente”, diz o primeiro-ministro luxemburguês. O Vietname é uma das economias do mundo com mais rápido crescimento. Só no ano passado cresceu cerca de 8%.

Reforçar a confiança política e as trocas entre os dois países eram dois dos objetivos da visita que, no entender dos dois chefes de governo foram atingidos.

Mas qual é o interesse do Luxemburgo em fazer acordos com a República Socialista do Vietname?

“Não é por não sermos socialistas que não podemos fazer política de colaboração com regimes políticos que não são o meu”, responde Xavier Bettel sem hesitar ao Contacto. “Não sou socialista mas a cooperação internacional é muito importante”, acrescenta.

A hipótese da instalação de uma fábrica da VinFast no Luxemburgo não está em cima da mesa, até porque tem que ser avaliadas “o impacto ambiental”, revela o chefe de governo do Luxemburgo. “Mas estamos abertos a tudo”, diz Xavier Bettel. Esta empresa vietnamita produz cerca de 800 carros elétricos por dia, numa fábrica em que 90% das operações são feitas por robôs.

Mas a presença da VinFast no Luxemburgo deverá concretizar-se em breve. Uma colaboração que pode passar pela instalação da sede europeia no Grão – Ducado e de postos de venda no país. Em breve a CEO da empresa deverá visitar o Luxemburgo para falar de uma possível colaboração.

“Não tenho receio em dizer que gosto da indústria e da finança”, conclui Xavier Bettel.

Resultados da visita oficial Governo luxemburguês vai doar cinco milhões de euros ao Vietname para ajudar a combater os efeito das alterações climáticas

Projeto para apoiar o aumento da resiliência das pequenas explorações agrícolas exploradas maioritariamente por mulheres

Assinatura de dois acordos de cooperação entre o Luxemburgo e o Vietname no âmbito da cooperação financeira verde e outro para evitar a dupla tributação e prevenir a fraude nos impostos

Assinatura de acordos entre as bolsas do Luxemburgo e de Hô Chi Min

Reforço da cooperação bancária





