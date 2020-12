Desapareceu o objeto metálico misterioso encontrado no deserto do Utah

Uma equipa de biólogos sobrevoava o deserto do Utah para a contagem de carneiros selvagens, quando se deparou com a visão estranha de uma estrutura metálica retangular. Entretanto, depois da cobertura mediática à volta do estranho objeto, este desapareceu.

Uma equipa de biólogos sobrevoava o deserto do Utah para a contagem de carneiros selvagens, quando se deparou com a visão estranha de uma estrutura metálica retangular. Entretanto, depois da cobertura mediática à volta do estranho objeto, este desapareceu.

Depois de noticiada a descoberta de um monólito metálico no meio do deserto do Utah a 18 de novembro, que deu asas a várias teorias que tentavam explicar a sua origem e utilidade, eis que o estranho objeto foi dado como "desaparecido" a 27 de novembro.

As autoridades do Gabinete de Gestão de Território, em comunicado, garantiram não terem removido o monólito, uma vez que se tratava de "propriedade privada". “A estrutura recebeu atenção internacional e nacional, e recebemos relatos de que uma pessoa ou grupo a terão retirado na noite de 27 de novembro”, lê-se no comunicado citado pelo New York Times. Segundo o gabinete, uma vez que se trata de crime relacionado com a propriedade privada, cabe às autoridades locais investigar o assunto.

O porta-voz do Departamento de Segurança Pública, Nick Street, na altura da descoberta, disse que as autoridades estavam confiantes de que se tratava "da instalação artística de alguém, ou uma tentativa de o fazer".

Acrescentou ainda que o monólito parecia ser feito de aço inoxidável, montado "com rebites feitos pelo homem" e embutido na rocha, embora a profundidade fosse um mistério.

"Alguém levou algum tempo a utilizar algum tipo de ferramenta de corte de betão ou algo para realmente cavar, quase na forma exata do objeto, e incorporá-lo realmente bem", disse. Para o tenente trata-se de um caso "estranho", apesar da existência de acessos nas proximidades, " carregar os materiais para cortar na rocha, e puxar o metal, que tem mais de três metros de altura, fazer tudo isso naquele local remoto é definitivamente interessante".

