Segundo as autoridades locais, uma pessoa morreu e cinco estão desaparecidas.

Desabamento na Antuérpia

Trabalhadores portugueses desaparecidos após desabamento de escola em Antuérpia

Segundo as autoridades locais, uma pessoa morreu e cinco estão desaparecidas.

Estão desaparecidos quatro trabalhadores portugueses depois do desabamento de uma escola primária em Antuérpia, na Bélgica, segundo o jornal Gazet van Antwerpen, que cita a empresa Goorden Bouw en Service, para a qual os funcionários lusos trabalham, informou o Diário de Notícias.

Segundo o órgão de comunicação social flamengo, um dos portugueses chama-se Carlos Rocha e mora em Antuérpia há um ano. A mulher, Adriana, está desesperada. "Pouco depois do desabamento do prédio, tentei ligar para o meu marido, mas não consegui falar com ele. Não sei onde ele está nem como está", afirmou.

Segundo a polícia local, uma pessoa cuja nacionalidade não foi revelada morreu, cinco desapareceram e nove ficaram feridos, oito deles em muito mau estado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.