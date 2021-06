Fonte consular avançou informação à RTP.

Desabamento em Antuérpia

Três trabalhadores portugueses morreram no desabamento em Antuérpia

Fonte consular avançou informação à RTP.

Segundo informações de uma fonte consular à RTP, há três vítimas mortais portuguesas confirmadas no desabamento do prédio em Antuérpia, na Bélgica. São todos trabalhadores emigrantes.

Há ainda quatro trabalhadores em estado muito grave e outros em estado grave em unidades hospitalares. Os trabalhadores da construção civil estavam a trabalhar na fachada de uma escola primária para a empresa Goorden Bouw en Service.

De acordo com o jornal Gazet van Antwerpen, que cita a empresa Goorden Bouw en Service, para a qual os funcionários lusos trabalham, um dos portugueses chama-se Carlos Rocha e mora em Antuérpia há um ano. A mulher, Adriana, está desesperada. "Pouco depois do desabamento do prédio, tentei ligar para o meu marido, mas não consegui falar com ele. Não sei onde ele está nem como está", afirmou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.