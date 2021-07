Ameaça do furacão Elsa, que entretanto se transformou em tempestade tropical, ditou a decisão de implodir o que restava da estrutura que ruiu e onde ainda se procuram desaparecidos.

Derrocada em Miami

Parte de edifício de Miami ainda de pé demolido com explosão controlada

Os restos do edifício Champlain Towers South, na localidade de Surfside, em Miami, Florida, foram demolidos no domingo à noite. A demolição controlada foi provocada por volta das 22.30 horas locais (04.30 no Luxemburgo) depois de ter sido anunciado pelas autoridades. O presidente da câmara de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmou que uma vez segura a zona da derrocada onde ainda se procuram sobreviventes debaixo dos escombros da parte do edifício que colapsou no dia 24 de junho.

Após a implosão controlada, as equipas de busca e salvamento retomaram os trabalhos. Simultaneamente, o furacão Elsa transformou-se em tempestade tropical com menos perigo depois de ter atingido Cuba e outras ilhas das Caraíbas. O número de mortos do colapso do edifício até ao momento continua a ser de 24 mortos e 121 desaparecidos.



O autarca Levine Cava já tinha referido a necessidade urgente de prosseguir com a demolição da parte do edifício que tinha ficado de pé. "A nossa principal prioridade é deitar o edifício abaixo o mais depressa possível, independentemente da hora a que aconteça e que aconteça da forma mais segura possível", afirmou no domingo. "A demolição controlada deste edifício é fundamental para expandir o âmbito do nosso esforço de busca e salvamento".

Desde o colapso do edifício de 12 andares em Surfside na quinta-feira, 24 de Junho, os serviços de salvamento têm estado a trabalhar 24 horas por dia, só ocasionalmente interrompendo o esforço de busca devido às fortes chuvas desta época de furacões e tempestades tropicais. Com a Elsa prestes a atingir a Florida, este fim-de-semana foi decidido que era altura de demolir a parte do edifício que ainda estava de pé.

