Estima-se que, pelo menos, 20 mil brasileiros conquistaram a cidadania luxemburguesa, por serem descendentes de emigrantes luxemburgueses que foram para o Brasil no passado.

Mundo 2 min.

Iniciativa inédita

Deputados vão ao Brasil falar a 600 brasileiros com cidadania luxemburguesa

Madalena QUEIRÓS Estima-se que, pelo menos, 20 mil brasileiros conquistaram a cidadania luxemburguesa, por serem descendentes de emigrantes luxemburgueses que foram para o Brasil no passado.

Seis políticos de cinco partidos luxemburgueses vão atravessar o Atlântico rumo a Florianópolis, no Brasil, para debater com 600 brasileiros, a maioria com cidadania luxemburguesa, as questões da integração no Luxemburgo.



Isabel Wiseler-Lima, eurodeputada do CSV, Liz Braz, do LSAP e filha do antigo ministro lusodescendente Félix Braz, Djuna Bernard, vice-presidente do parlamento luxemburguês e representante do Déi Gréng, o deputado Sven Clément e Mathis Godefroid, do partido os Piratas, e Frédéric Becker, do ADR, constituem o grupo que vai viajar para o Brasil para participar num debate organizado pela Associação de Cidadãos Luxemburgueses no Brasil (ACLUX).

Cada partido terá meia hora para apresentar as suas propostas para as próximas eleições legislativas. Segue-se uma mesa-redonda em que responderão a perguntas da plateia sobre as dificuldades de integração no Luxemburgo.

A visita desta comitiva inicia-se na sexta-feira, dia 31 de março, e terminará no dia 1 de abril.

“O objetivo do encontro é conhecer mais do Luxemburgo e que as lideranças do Grão-Ducado possam conhecer de facto estes novos luxemburgueses”, explica Roberta Züge, vice-presidente da ACLUX em declarações ao Contacto.

Uma visita que conta com o apoio do governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Articulação Internacional.

Roberta Züge, vice-presidente exeutiva da ACLUX Foto: António Pires





A saga de Roberta para ser veterinária no Luxemburgo Esteve quase nove meses à espera que o Ministério da Saúde aceitasse o seu diploma para exercer como médica veterinária no Grão-Ducado. O Ministério da Saúde finalmente deu a luz verde ao processo.

A comunidade destes novos luxemburgueses brasileiros tem tido várias dificuldades de integração, nomeadamente “entraves ao reconhecimento de diplomas universitários e exclusão de participar nos programas de integração que existem para migrantes”, acrescenta Roberta Züge que tem no seu percurso um exemplo desta dificuldade, tal como revelou o Contacto em agosto de 2022.

E há muitos outros casos de dificuldade de reconhecimento de profissionais de saúde, uma área em que há uma falta expressiva de trbalhadores no Luxemburgo que “poderia ser suprida por estes diplomados”, diz Roberta Züge.

Apesar da falta de profissionais, há médicos que não podem exercer no Luxemburgo O Contacto apresenta vários testemunhos de médicos que não conseguem exercer no Luxemburgo porque o Ministério da Saúde não lhes reconhece as competências.

No primeiro dia, o grupo terá encontros com deputados, prefeitos e Senadores do Estado de Santa Catarina. Seguir-se-á então o encontro com os novos luxemburgueses.

“Há casos de pessoas que viajaram cerca de 2000 quilómetros só para participar no encontro: partem de Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul... tal é o empenho destes novos luxemburgueses em saberem as condições para virem viver para o Luxemburgo”, conclui Roberta Züge.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.