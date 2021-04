O parlamento europeu aprovou uma resolução em que exige também testes PCR gratuitos. Objetivo é acabar com as restrições durante o verão.

Deputados europeus querem que certificado de vacinação baste para viajar

Os principais grupos políticos no parlamento europeu defenderam na quarta-feira que o certificado europeu de vacinação deveria ser um verdadeiro passaporte, que permitisse atravessar as fronteiras da UE sem restrições adicionais como a obrigatoriedade de cumprir quarentenas ou a necessidade de testes PCR. Este debate decorreu antes das próximas negociações dentro do Conselho Europeu, órgão que representa os governos de cada país.

O resultado da votação parlamentar realizada na quarta-feira a este propósito foi esmagador. A maioria dos deputados (540 votos) votou a favor da necessidade desta medida e apenas 119 votaram contra, com 31 abstenções. Este será muito provavelmente o maior obstáculo ao debate interno no Conselho Europeu que pretende precisamente o contrário. Os governos querem manter restrições e a possibilidade de exigir outras medidas para além de um documento comprovativo da vacina.

O parlamento europeu foi mais longe e exigiu que os testes PCR sejam gratuitos e acessíveis a todos os cidadãos que são obrigados a viajar, a fim de evitar que o certificado discrimine entre aqueles que tiveram a oportunidade de ser vacinados ou que possuem anticorpos naturais e aqueles que não o fizeram.

Com o verão à porta, as negociações entre os dois órgãos para resolver as divergências sobre a metodologia a utilizar deverão começar na próxima semana e as partes esperam chegar a um acordo em junho.

