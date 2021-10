David Amess, do Partido Conservador, foi morto esta sexta-feira ao final da manhã depois de reunir com eleitores. O primeiro-ministro, Boris Johnson manifestou "choque" e "tristeza" com o homicídio do político, que está a ser investigado.

Deputado britânico morto em ataque com faca

Ana TOMÁS David Amess, do Partido Conservador, foi morto esta sexta-feira ao final da manhã depois de reunir com eleitores. O primeiro-ministro, Boris Johnson manifestou "choque" e "tristeza" com o homicídio do político, que está a ser investigado.

O deputado conservador David Amess morreu, esta sexta-feira, depois de ter sido atacado com uma faca em Leigh-on-Sea, no condado de Essex, sudeste de Inglaterra.

O ataque terá ocorrido ao final da manhã, tendo a polícia de Essex sido chamada cerca das 12h. No entanto, e apesar dos esforços dos serviços de emergência, o deputado acabou por morrer no local.

O suspeito do ataque, que terá agido isoladamente, é um homem de 25 anos, que foi "detido, pouco depois de os agentes terem chegado ao local, sob suspeita de homicídio", refere a polícia, indicando ter recuperada a faca que o atacante terá utilizado para matar o político.

O ataque ocorreu durante audiências de David Amess, que representava a circunscrição de Southend West no condado de Essex, com eleitores na Igreja Metodista de Belfairs, em Leigh-on-Sea.

Para já não são conhecidas as motivações do atacante, mas segundo o jornal The Guardian, agentes de combate ao terrorismo estão a ajudar na investigação, que está a ser conduzida pela polícia de Essex.

Católico e deputado desde 1983, Amess tinha 69 anos e era casado e pai de cinco filhos. Entre as bandeiras políticas que defendia estavam a oposição ao aborto, a defesa do Brexit e dos direitos dos animais.

Membro do Partido Conservador, a mesma família política do primeiro-ministro britânico, a morte de David Armess mereceu a condenação de Boris Johnson, que na sua página de Twitter manifestou "choque" e "tristeza" com o homicídio do político.

"Os nossos corações estão cheios de choque e tristeza" com a perda de "uma das pessoas mais amáveis" da política, escreveu.

All our hearts are full of shock and sadness at the death of Sir David Amess MP.



He was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. pic.twitter.com/SIx6SZ1P3w — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 15, 2021

Novo ataque mortal a deputados em cinco anos

O ataque desta sexta-feira traz à memória, pelo alvo e pelas semelhanças, o caso do homicídio, em 2016, da deputada do Partido Trabalhista Jo Cox, que foi assassinada por um militante de extrema-direita uma semana antes do referendo do Brexit.

Antes disso, outros dois deputados, o Liberal Democrata Nigel Jones, em 2000, e o trabalhista Stephen Timms, em 2010, tinham sido igualmente vítimas de ataques com facas.

Apesar de ambos terem sobrevivido, o assessor de Nigel Jones acabou por morrer ao tentar protegê-lo.

Com agências

