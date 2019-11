Ventos de 160km/hora e fortes chuvas atingiram a costa atlântica francesa causando inundações e muitos estragos. O país continua em alerta.

Depressão Amelie deixa 140 mil famílias sem luz em França

Ventos de 160km/hora e fortes chuvas atingiram a costa atlântica francesa causando inundações e muitos estragos. O país continua em alerta.

Dois feridos, 140 mil casas sem eletricidade, dezenas de inundações e 40 pessoas retiradas pelos bombeiros.

Este é, nesta manhã de domingo, o primeiro balanço do resultado da passagem da depressão Amélie pela costa atlântica norte e sudoeste da França. A tempestade continua por terras gaulesas, com ventos fortes e chuvas violentas. Inundações estão a repetir-se agora no Alpes e Córsega. Até amanhã, 14 departamentos do país continuam em alerta laranja.

A França não dormiu esta noite confrontada com o poder da depressão Amélie. Fortes ventanias com rajadas a chegar quase aos 170 Km/hora. Mas a chuva e o vento invadiu a costa e sudoeste francês fazendo muitos estragos materiais, cortando estradas e caminhos de ferro, e ferindo duas pessoas.

O acidente aconteceu em Morbihan, na Bretanha quando uma árvore de 15 metros caiu numa estrada com quatro faixas entre Vannes e Lorient, por volta das 5h30 da manhã. O tráfego foi cortado, segundo noticia o jornal ‘Ouest France’.

No sudoeste as inundações já levaram à retirada de pelo menos 40 pessoas pelos bombeiros. Em Marselha choveu numa hora o equivalente a um mês de chuva o que provocou diversas inundações na região.



Por todas as regiões afetadas os bombeiros foram chamados dezenas de vezes e as inundações multiplicaram-se.

Perto de 140 mil pessoas acordaram neste domingo de manhã sem eletricidade, sobretudo nas regiões dos Pirineus Atlânticos, Landes, Gironde, Dordogne, Charente-Maritime e Charente. Segundo o porta-voz da empresa de distribuição de eletricidade Enedis, várias aquipas foram mobilizadas com carácter de urgência para restabelecer o abastecimento, noticia a imprensa gaulesa. Mas tal ainda deverá demorar.

Durante esta manhã, a depressão Amelie está a mudar para o maciço central, para o centro e sul de França.

Nos Pirinéus Atlânticos os ventos sopram fortes, entre os 100 km/hora e os 130 Km/hora estando a estender-se para sul.

14 departamentos de França mantém-se em alerta laranja até amanhã.

La première #tempête de l'automne #Amélie touchera la France à partir de la seconde partie de nuit prochaine : vents tempétueux, d'abord sur la côte atlantique, se propageant en direction du Massif central et du Roussillon (#Tramontane). #TempeteAmelie

👉https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/sIrAGvHMJ9 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 2, 2019