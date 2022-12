A presidente do Parlamento Europeu (PE) disse esta quinta-feira que tudo vai ser feito para que a instituição não esteja à venda. Mas a inquietação e as descobertas multiplicam-se.

Qatargate

Depois do Qatar, há um eurodeputado com "amizades" suspeitas com o Bahrein

Telma MIGUEL O polvo do Golfo é grande. A presidente do Parlamento Europeu disse esta quinta-feira que tudo vai ser feito para que a instituição não esteja à venda. Mas a inquietação e as descobertas multiplicam-se.

A fechar a sessão plenária de dezembro do Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo haverá esta quinta-feira um voto sobre o pedido de libertação de um ativista condenado no Bahrein a prisão perpétua, Abdulhadi Al-Khawaja.

Por causa de suspeitas sobre a ligação entre um dos seus eurodeputados e as autoridades do Bahrein, o grupo dos centristas PPE (European People’s Party) irá retirar-se da votação e cancelará, por enquanto, todas as "resoluções urgentes" em política externa. Deste grupo, que engloba os conservadores e a família democrata cristã europeia, fazem parte os eurodeputados luxemburgueses Isabel Wiseler-Lima e Christophe Hansen e sete portugueses, dos quais Paulo Rangel, vindo do PSD, é o mais conhecido.

No centro da decisão do EPP está o pano de fundo do Qatargate – que já levou à detenção numa prisão em Bruxelas de Eva Kaili, que foi esta semana destituída da vice-presidência do PE. E o facto de nas suas fileiras estar o eurodeputado checo Tomáš Zdechovský, que dirige o comité do PE de amizade com o Bahrein e que terá feito uma visita não declarada a este país do Golfo Pérsico, em abril deste ano.

Grupos informais e organizações que não mostram quem lhes paga

Não há de momento nenhuma investigação policial em torno do eurodeputado checo, mas as atividades dos legisladores estão neste momento na mira. À entrada do Conselho Europeu, desta quinta-feira, Roberta Metsola, que se tem desdobrado a condenar a sua antiga vice-presidente, garantiu que, embora na sequência do escândalo que deflagrou na semana passada - com atualmente três detidos e muitos sacos de notas encontrados -, o PE está a fazer uma revisão interna dos seus procedimentos. "Mas há muitas coisas que ainda temos que fazer2. Uma das questões sensíveis, disse, é que "há demasiados grupos informais que podem ser potencialmente mais permeáveis à influência externa".

E há também entre as organizações com ligações com o Parlamento Europeu, "demasiadas cuja transparência de financiamento não é clara". A promessa de Metsola é que a liderança do Parlamento vai "atacar tudo". "Não posso dizer que isto não vai acontecer, isto é corrupção criminal, mas garanto que tudo estará a funcionar para que o Parlamento não esteja à venda".

Porquê o Bahrein, agora?

Depois de se ter suspeitado que uma dos 14 vice-presidentes do PE, a grega Eva Kaili tenha recebido dinheiro para influenciar votos no hemiciclo a favor do Qatar – foram encontrados sacos cheios de notas em casa de Kaili. Mas é agora o Bahrein que está a preocupar os presidentes dos grupos políticos do PE.

Abdulhadi Al-Khawaja tem dupla cidadania, do Bahrein e dinamarquesa, e foi nomeado para o prémio Nobel da Paz de 2013. Na sequência de uma insurreição em 2011 no país do Golfo Pérsico, tinha sido detido e condenado a prisão perpétua. Segundo um relatório da ONU, o ativista foi espancado na prisão, onde permanece há uma década.

Na proposta de resolução sobre Khawaja que teve a participação direta do eurodeputado Zdechovský’s, citada pelo jornal inglês The Guardian, causou espanto nos colegas por não ser pedida a libertação do ativista, descrevendo antes como um mero "opositor político" do regime, e um, como refere o Guardian, "antigo membro de um grupo terrorista".

O texto do PPE faz suas as palavras da condenação que foi lavrada pelo tribunal do Bahrein, repetindo que Khawaja está preso por "financiar e participar em terrorismo para destituir o governo e espiar para um país estrangeiro".

Citada pelo Guardian, uma eurodeputada dinamarquesa, Karen Melchior, disse que a "parcialidade da resolução do PPE começou a levantar bandeiras vermelhas" e que o que está escrito na proposta de resolução é muito semelhante ao que "o governo do Bahrein teria pedido para que se escrevesse".

No mesmo artigo, Sayed Ahmed Alwadaei, diretora do Instituto para os Direitos e Democracia do Bahrein, que encontrou exílio no Reino Unido, acusou Zdechovský de ser um papagaio das ditaduras do Golfo. E referiu que o eurodeputado da República Checa aceitou a hospitalidade das autoridades do Bahrein também em novembro de 2021, onde se encontrou com ministros e representantes políticos na capital Manama. Essa visita, no entanto, está declarada no registo de interesses de acordo com as regras do Parlamento Europeu.

"Não estou a fazer aquela porcaria do Qatar"

A visita de abril de 2022, no entanto, fugiu ao radar. Zdechovský disse que pagou do seu próprio bolso as despesas da estadia durante a qual se reuniu com membros da Câmara do Comércio. Na resposta referiu que "houve um erro do seu gabinete em registar a visita atempadamente". O eurodeputado explicou ainda que pode apresentar provas de que pagou com os seus cartões de crédito a viagem e o alojamento: "Estou limpo, não estou a fazer aquela porcaria do Qatar2, disse.

Apesar das declarações esta semana, tanto da presidente Metsola, como dos líderes dos vários grupos políticos - que na segunda-feira votaram consensualmente a destituição imediata de Kaili, ainda antes de ser presente à justiça belga - muitos críticos acusam o PE de ser governado por regras soltas e pouco transparentes, e de ser pouco visível como os eurodeputados acabam a abraçar causas. Outra das críticas prende-se com a ausência de um corpo de ética numa instituição com esta responsabilidade.

