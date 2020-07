Se as organizações jihadistas eram até agora a maior ameaça terrorista nos Estados e na Europa, o Centro norte-americano de Estudos Estratégicos e Internacionais aponta a extrema-direita como o grande perigo da atualidade.

Depois do jihadismo, a extrema-direita é agora a grande ameaça

Se as organizações jihadistas eram até agora a maior ameaça terrorista nos Estados e na Europa, o Centro norte-americano de Estudos Estratégicos e Internacionais aponta a extrema-direita como o grande perigo da atualidade.

De acordo com vários especialistas, com experiência na monitorização de atividades extremistas violentas, o desemprego devido à pandemia, as fracas perspetivas económicas e a disseminação da desinformação através da Internet e dos meios de comunicação social poderiam acelerar a radicalização.



Os mesmos especialistas consideram que o combate à organização de redes jihadistas nos Estados Unidos e na Europa fez diminuir esta ameaça e as autoridades estão agora atentas aos grupos de extrema-direita.

"Vemos uma percentagem crescente de conspirações e ataques nos Estados Unidos a passar, nos últimos anos, de motivações jihadistas, cada vez mais, para atividades de extrema-direita", afirmou Seth Jones, que dirige o Projecto Ameaças Transnacionais no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank sediado em Washington.

Este investigador definiu os extremistas de direita como "entidades subnacionais ou não estatais" com objetivos que poderiam incluir a supremacia étnica ou racial. Podem também ser marcados pela raiva contra políticas específicas como o direito ao aborto e bem como o ódio contra as mulheres.

Um relatório do qual foi co-autor registou 14 incidentes terroristas entre 1 de janeiro e 8 de maio. Treze deles foram classificados como de direita, e o outro foi registado como sendo de motivação religiosa, no contexto do jihadismo. Tanto em 2018 como em 2019, os atacantes de direita causaram mais de 90% das mortes relacionadas com o terrorismo nos Estados Unidos.

"Há uma tendência crescente de extremismo de direita no Reino Unido, mas não é tão significativa como o crescente extremismo de direita na América", disse o Major-General na reforma, Clive Chapman, antigo chefe de contra-terrorismo no Ministério britânico da Defesa. De acordo com Chapman, nas quase duas décadas desde o 11 de setembro de 2001, morreram mais norte-americanos, de acordo com dados compilados pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, por adeptos de alguma forma de extremismo de direita do que de qualquer outra ideologia.

Já Thomas Hegghammer, especialista norueguês em Defesa, sublinhou que embora o recente crescimento da atividade terrorista fascista não tenha passado despercebida aos governos, o tipo de websites que poderiam radicalizar com ideias de extrema-direita tem sido menos escrutinado do que as páginas jihadistas. "A ameaça não tem sido vista como suficientemente severa", destacou à NBC News. "Para dizer sem rodeios, não tem havido terrorismo de extrema-direita com baixas suficientes para os governos ocidentais colocarem todo o peso do seu aparelho de inteligência nisto".

