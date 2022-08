As vagas de calor em França dão agora lugar às trovoadas e chuvas fortes, com cinco departamentos do sudeste do país sob aviso laranja e várias estações de metro e ruas, em Paris, inundadas.

Mau tempo

Depois do calor as trovoadas e a chuva. França sob aviso laranja

AFP As vagas de calor em França dão agora lugar às trovoadas e chuvas fortes, com cinco departamentos do sudeste do país sob aviso laranja e várias estações de metro e ruas, em Paris, inundadas.

Depois de vários dias de canícula, a França enfrenta agora a ocorrência de trovoadas potencialmente violentas e chuvas fortes.

Cinco departamentos do sul do país, na costa do Mediterrâneo, foram colocados, esta quarta-feira, sob vigilância laranja pelo Météo-France, que prevê também a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes. Os departamentos de Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône e Var.

Esta noite, ocorreram trovoadas, por vezes acompanhadas de chuvas fortes, que varreram a zona do Aude ao Var, em contudo causarem danos significativos. O aviso laranja foi levantado durante a noite para os departamentos de Aude, Tarn e Aveyron.

"A noite foi calma, não tivemos nenhuma intervenção significativa", disseram os bombeiros de Gard. O mesmo aconteceu em Hérault e Bouches-du-Rhône nas primeiras horas da manhã, embora tivesse caído chuva fosse forte e trovejado em Montpellier e Marselha.

"Estas trovoadas resultaram em precipitação de 20 a 40 mm em menos de uma hora" e alguns picos com 75 mm e 97 mm de chuva foram registados, respetivamente, em Montarnaud e em Puechabon, duas comunas perto de Montpellier, segundo o Météo-France.

O vento também soprou forte, com rajadas de 103 quilómetros, na cidade de Aigues-Mortes, na Camargue.

"As tempestades continuam a mover-se para leste e atravessam o Var. Estas trovoadas podem ser violentas com forte intensidade de precipitação, atingindo localmente 80 mm em pouco tempo, com queda de granizo, e acompanhadas de fortes rajadas de vento. Também são possíveis fenómenos de vórtice [tornados] nas zonas costeiras", refere a Meteo-France no seu boletim das 6h.

Fenómenos meteorológicos clássicos de verão

O instituto meteorológico não qualifica, nesta fase, estas tempestades de verão como um episódio "mediterrânico". "O episódio mediterrânico é quando começamos a ter células estacionárias que dão totais de precipitação elevados (...) a partir de limiares de 100 mm a nível local", explica Frederic Nathan, um meteorologista da Meteo-France, descrevendo o episódio atual como "bastante clássico".

Mesmo assim, as autoridades dos departamentos do sudeste francês sob alerta laranja, recomendam à população que adie todas as viagens ou, pelo menos, de se informe sobre o tempo antes de se dirigir para a estrada. "30 cm de água é suficiente para mover um carro", recorda a prefeitura de Var num comunicado de imprensa.

É também desaconselhada a proximidade com cursos de água ou abrigar-se debaixo de uma árvore.

Os aguaceiros multiplicar-se-ão na quarta-feira à medida ao longo do dia, desde o Pays de la Loire até à fronteira belga, acompanhados de trovoadas.

No flanco oriental, desde o vale do Ródano médio até ao nordeste, estima-se uma sucessão de trovoadas, que podem dar origem a queda de granizo significativa em alguns locais no centro-este.

A precipitação que ocorreu de manhã do Sudoeste para a região parisiense será mais numerosa do que de manhã na costa da Aquitânia, podendo ser acompanhada por trovoadas, desde o Limousin até ao centro.

Chuvas “muito intensas” atingem Paris e inundam ruas e estações de metro

A capital francesa também não foi poupada. Às 19h de ontem, mais de 40 milímetros de chuva caíram no espaço de 90 minutos, segundo os registos do Météo-France na estação Parc Montsouris, ou seja, quase "70% do que normalmente cai em um mês tudo acumulado", disse um porta-voz à AFP.

A precipitação mensal normal de 1991-2020 para esta estação é de fato de 58 milímetros, acrescenta, e foi superada na terça-feira após dois episódios recentes de chuva.

Pouco depois das 18h, várias estações do metro parisiense - nomeadamente nas linhas 10, 12, 6, 9, 4 e 8 - encerraram, devido ao mau tempo e em particular à água da chuva que descia por algumas escadas que davam acesso às plataformas. Imagens impressionantes foram partilhadas nas redes sociais.

O tráfego foi retomado gradualmente durante a noite nas linhas afetadas pelo mau tempo.





