Onda de ataques contra comunidade asiática nos EUA cresceu no último ano, por causa do coronavírus. Esta terça-feira, seis mulheres dessa comunidade foram mortas num ataque que vitimou oito pessoas.

Depois de tiroteio de Atlanta americanos de origem asiática protestam contra violência e racismo

Centenas de pessoas protestaram ontem em Washington contra a violência racial dirigida à comunidade asiática, na sequência dos recentes tiroteios, ocorridos em Atlanta.

Na terça-feira, oito pessoas morreram em três tiroteios, que aconteceram em diferentes casas de massagens asiáticas na área da cidade norte-americana do estado da Geórgia. Seis das vítimas eram mulheres de origem asiática.



Apesar de ainda não serem conhecidos os reais motivos destes ataques, eles ocorrerem num contexto em que as agressões contra norte-americanos de origem asiática, sobretudo mulheres, tem vindo a crescer, e depois de, no passado domingo, vários protestos terem ocorrido em diferentes cidades americanas contra a escalada de violência visando essa comunidade.

Vários ativistas e organizações têm apontado para um aumento dos ataques com motivação racial contra os asiáticos-americanos ao longo da pandemia, usando a origem chinesa do novo coronavírus como pretexto.

Segundo a associação Stop AAPI Hate, mais de 2.800 atos racistas e discriminatórios contra a comunidade asiática nos Estados Unidos foram denunciados 'online', em todo o país, entre março e dezembro de 2020.



Também a ONU emitiu, no final do ano passado, um relatório que assinalava um "nível alarmante" de violência racial e outros incidentes de ódio contra os asiáticos-americanos.

No protesto de ontem em Washington, manifestantes admitiram à BBC sentirem medo por serem mulher e pertencerem a essa comunidade nos Estados Unidos, neste momento. "É assustador ser simplesmente uma mulher asiática-americana", afirmou uma das participantes no protesto.

Ódio racista ou misógino?

O autor dos tiroteios nos salões de massagens asiáticos foi acusado de homicídio na quarta-feira.

Segundo a AFP, Robert Aaron Long, um homem de 21 anos, caucasiano, confessou o crime, mas negou qualquer motivo racista, descrevendo-se a si próprio como um "maníaco sexual" com a intenção de eliminar o que classificou de "tentação".

Jay Baker, o xerife da pequena cidade de Cherokee, onde Long foi preso, afirmou em conferência de imprensa que o homem tinha insinuado que "tinha problemas de dependência sexual, e pode ter frequentado vários destes lugares no passado". Mas o xerife está também envolto em polémica, devido a declarações que proferiu na conferência de imprensa diminuindo o crime do acusado, ao afirmar que este teve "um dia mau".

Na sequência dessa declaração, um website publicou uma mensagem da conta do Facebook da Baker a promover t-shirts que descrevem a covid-19 como um "vírus importado" da China.



Os investigadores dizem que ainda é cedo para dizer quais foram os seus motivos. Contudo, a polícia federal vai ajudar as autoridades locais na investigação e questionar familiares do atirador assim como analisar as redes sociais em que este era ativo.

Devoto religioso, amante de armas e com vontade de matar até à Florida

O jovem é descrito como cristão devoto e entusiasta das armas de fogo.

Na terça-feira disparou contra seis pessoas no primeiro salão de massagens. em Acworth, matando quatro e ferindo outras duas. Posteriormente, atacou dois outros salões no sul de Atlanta, matando mais quatro pessoas.

De acordo com os investigadores, o objetivo do homicida era continuar a sua matança até à Florida, numa cruzada para conter os seus alegados impulsos sexuais, eliminando o que chamava de "tentação" - as mulheres.

Capturado por câmaras de vigilância e localizado por telemóvel, foi detido após uma perseguição policial, a sul de Atlanta.

As comunidades onde funcionavam os estabelecimentos fizeram vigílias e deixaram ramos de flor à porta dos salões.

Esta tragédia "choca as nossas consciências", disse Sam Park, um representante da comunidade local, que também lembra o crescente ódio racial contra a comunidade asiática. "No ano passado já assistimos a racismo, discriminação e um ressurgimento da violência contra os asiáticos-americanos, que eram vistos como bodes expiatórios por causa da pandemia", disse ele.

O número de crimes com motivos racistas e xenófobos quase triplicou de 49 para 122 no ano passado nas 16 maiores cidades dos EUA, segundo um estudo do Centro de Estudos do Ódio e do Extremismo.

Segundo os ativistas anti-racistas, o ressentimento foi alimentado pela retórica do ex-Presidente Donald Trump, que frequentemente se referia ao coronavírus como o "vírus da China".

No estado da Geórgia vivem quase 500.000 pessoas de ascendência asiática, pouco mais de 4% da sua população.

Na terça-feira à noite, o Departamento de Polícia de Nova Iorque também anunciou que iria enviar patrulhas adicionais para áreas com uma elevada concentração de residentes asiáticos.

Depois dos tiroteios em Atlanta, por todo o país foram realizadas homenagens às vítimas e o Presidente Joe Biden salientou que "a violência" contra esta minoria é "muito preocupante".



Com agências

