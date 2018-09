Classificada como a tempestade mais forte do ano, Mangkhut provocou mais de 50 mortos no sul das Filipinas. Este domingo, atingiu a costa da China com ventos superiores a 170 km/hora, deixando 2,4 milhões de pessoas desalojadas e mais de 100 pessoas feridas.

Depois de deixar um rasto de destruição nas Filipinas, o tufão Mangkhut chega agora à China

Telhados arrastados pelo vento, vidros partidos, casas inundadas e árvores arrancadas do chão: é este o cenário apocalíptico que se vive no sul da China, particularmente em Hong Kong e Macau, duas das regiões mais afectadas pelo tufão Mangkhut, classificado pela Organização Meteorológica Mundial como a mais poderosa tempestade deste ano. Mangkhut deixou um rasto de destruição no sul das Filipinas, onde provocou mais de 50 mortos, a maior parte devido a deslizamentos de terra, de acordo com as autoridades locais. Este domingo, Mangkhut chegou à zona costeira da China com ventos a ultrapassarem os 170 km/hora, provocando mais de 100 feridos e 2,4 milhões de pessoas desalojadas, segundo a agência de notícias Reuters. Nas zonas atingidas pelo tufão, os transportes públicos foram suspensos, centenas de voos foram cancelados e milhares de barcos foram obrigados a regressar a terra. À medida que avança para o interior da China, Mangkhut deverá perder força e tornar-se, ainda esta terça-feira, numa tempestade tropical.

17 O sul da China foi atingido por chuvadas fortes, ventos de 173 km/h e rajadas até 223 km/h que, de acordo com South China Morning Post, provocaram pelo menos dois mortos AFP

