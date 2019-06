A fotografia de uma menina com menos de dois anos abraçada ao pescoço do pai, afogados num rio que faz fronteira com os Estados Unidos, está a chocar o México.

Democratas responsabilizam Trump pela morte de migrantes

O caminho da emigração nunca é uma escolha fácil. Sobretudo, nesta região do globo. A dura realidade da crise migratória que se desenrola na fronteira sul dos Estados Unidos teve mais um episódio trágico esta segunda-feira quando os corpos sem vida de um pai salvadorenho e da sua filha foram encontrados no Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos.

Vários candidatos presidenciais democratas, incluindo Kamala Harris, Beto O'Rourke e Cory Booker, expressaram a sua revolta na noite de terça-feira. "Trump é responsável por estas mortes", escreveu O’Rourke num tweet, enquanto Harris referiu que se tratava de "uma mancha” na “consciência moral” dos Estados Unidos.



A imagem chocante publicada na imprensa mexicana mostra que a pequena Valeria de 23 meses estaria abraçada ao pescoço do pai, Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 26 anos, quando se afogaram nas águas do rio fronteiriço.

Os jornais daquele país comparam esta fotografia com a tirada em 2015 ao menino sírio de três anos, Alan Kurdi, que se afogou na ilha grega de Kos. Os corpos foram descobertos na margem do rio perto de Matamoros, no México, em frente a Brownsville, Texas, a apenas um quilómetro de uma ponte internacional.

De acordo com Julia Le Duc, repórter do La Jornada, Martínez Ramírez chegou a Matamoros, no domingo, com a esperança de pedir asilo às autoridades americanas com a sua esposa, Vanessa Ávalos, e a filha. Quando percebeu que poderia levar semanas até que pudesse começar o processo de asilo, Martínez decidiu que deviam tentar atravessar o rio a nado, disse Le Duc, que testemunhou o depoimento de Vanessa Ávalos à polícia.

“Ele atravessou primeiro com a menina e deixou-a do lado norte-americano. Então, regressou para transportar a esposa só que a menina entrou na água atrás dele. Quando foi salvá-la, a corrente levou os dois ”, disse Le Duc ao Guardian.

A fotografia ilustra os perigos que os migrantes da América Central enfrentam nas suas tentativas de escapar da violência, corrupção e pobreza nos seus países para conseguir chegar aos Estados Unidos. A administração Trump alterou as regras de ingresso nos Estados Unidos e os requerentes de asilo são forçados a esperar no México por uma resposta que por vezes leva anos a chegar. Os migrantes arriscam cada vez mais por vias mais remotas e perigosas para atravessar a fronteira.

No domingo, dois bebés, uma criança e uma mulher foram encontrados mortos depois de sucumbirem ao calor na fronteira. Três crianças e um adulto, das Honduras, morreram em abril, quando a jangada se virou no Rio Grande.

