Delphine Böel. A filha “renegada” torna-se a nova princesa da Bélgica

Paula SANTOS FERREIRA Ao fim de sete anos de batalha legal contra Alberto II, que sempre a escondeu e recusou dar-lhe a paternidade, a artista plástica torna-se "Sua Alteza Real". Com os mesmos direitos e apelido dos irmãos, filhos de Paola. Toda a história.

“Eu era a roupa suja de Albert II", disse a artista plástica, de 52 anos, que desde há sete lutava para que fosse reconhecida como filha legítima do antigo rei da Bélgica. Hoje é princesa da Bélgica, “Sua Alteza Real Delphine de Saxe-Coburg" e na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, prestará uma declaração ao país.



A justiça belga acaba de “coroar” Delphine Böel com o título de princesa da Bélgica e dar-lhe o apelido de Saxe-Coburg. O veredito do Tribunal da Apelação de Bruxelas divulgado na quinta-feira, dia 1 de outubro, reconhece assim à artista plástica nascida de uma relação extra-conjugal de Alberto II, de 86 anos, com uma baronesa, os mesmos direito e títulos dos outros três filhos legítimos do antigo rei.

A decisão foi tomada com base nos resultados das provas de ADN que Alberto II finalmente aceitou fazer e divulgar em janeiro, após uma longa batalha judicial que vem desde 2013.

👑 La justice a confirmé que Delphine Boël est bien la fille légitime de Albert II, ex-roi des Belges. Elle porte désormais le titre princesse de #Belgique, change de nom et prends celui de la famille royale : de Saxe-Cobourg-Gotha. pic.twitter.com/hyiOUlLu59 — France TV Bruxelles (@F2Bruxelles) October 1, 2020

Foi nesse ano, que Alberto II que reinou entre 1993 e 2013, abdicou do trono a favor do seu filho Philippe da Bélgica e foi então que Delphine Boël decidiu avançar com o pedido de reconhecimento de paternidade, pois ao deixar o trono da Bélgica, Alberto II perdeu a imunidade que a coroa lhe concedia.

A luz ao fundo do túnel



Em janeiro, o antigo monarca comunicou ao país que decidia "terminar com esse doloroso processo de forma honrada e digna", e assumiu ser o pai de Delphine Böel, apelido que a artista plástica ganhou do marido da sua mãe.

Em setembro, na última audiência os advogados de Alberto II, embora reconhecessem a paternidade real, recusaram a pretensão da assumida filha em ter o título de princesa. A partir de agora Delphine Boël "quer ter exatamente as mesmas prerrogativas, títulos e qualidades que os seus dois irmãos (Philippe e Laurent) e a sua irmã" (Astrid), declarou na altura o seu advogado Marc Uyttendaele. Esta quinta-feira, 1 de outubro, o tribunal reconheceu legalmente Delphine como filha legítima do rei e concedeu-lhe o título de princesa e o apelido real.

Delphine que já tinha renunciado ao apelido Böel do marido da sua mãe, será doravante chamada "Sua Alteza Real Delphine de Saxe-Coburg", anunciou o tribunal da Apelação dia 1 de outubro. "A corte afirma que o Rei Alberto II é o seu pai e que doravante terá o nome patronímico de Saxe-Coburgo", acrescentou o advogado, citado pela AFP.

Vitória sem "amor de pai"



"Esta vitória judicial nunca irá substituir o amor de um pai, mas oferece um sentido de justiça, reforçado pelo facto de que muitas crianças que passaram pelas mesmas provações encontrarão a força para as enfrentar", defendeu Marc Uyttendaele.

“Ela está muito satisfeita com a decisão do tribunal, que põe fim a um longo processo que foi particularmente doloroso para ela e para a sua família", acrescentou.

Também os filhos da nova herdeira de Alberto, Joséphine, de 17 anos e Oscar de 12 anos irão passar a ser tratados por príncipe e princesa.

Fruto de relação proibida

Delphine Böel nasceu da relação extra-conjugal que sua mãe, Sibylle de Sélys Longchamps, manteve em segredo com Albert durante os anos 60 e 70. O pai do rei Philipe era então príncipe herdeiro, casado com a futura Rainha Paola, desde 1959.

A relação secreta e a existência de Delphine como filha ilegítima do monarca foram tornadas públicas com a publicação em 1999 de uma biografia da rainha Paola pelo jornalista flamengo Mario Danneels. O escândalo instalou-se, mas o então rei recusava-se a reconhecer Delphine como sua filha legítima.

O ex-soberano negou durante anos a paternidade, apesar de ter confessado no discurso de Natal de 1999 que ele e a rainha Paola passaram por uma crise conjugal na época em que manteve a relação com a mãe de Delphine. A rainha terá pensado mesmo em divorciar-se, mas na década de 80 o casal real reconciliou-se para bem do país.

Uma longa batalha judicial

Desde 2013 quando a artista plástica iniciou a batalha judicial pelo reconhecimento da paternidade de Alberto II que o antigo monarca sempre foi rejeitando as ordens do tribunal. O processo parou por uns anos, tendo sido favorável ao monarca e só em 2017 foi retomado. Em outubro de 2018 o tribunal obriga o pai do atual rei Philipe a realizar o teste de paternidade, dando-lhe um prazo de três meses. Alberto II não cumpriu e em maio de 2019 condena o antigo monarca a pagar uma multa de 5000 euros diária a Delphine Böel, até realizar o teste de paternidade.

A 27 de janeiro de 2020 foi então tornado público o resultado do teste de ADN com o acordo do antigo monarca que revelou ser ele “o pai biológico de Delphine Boël".

Desde dia 1 de outubro, a Bélgica tem uma nova princesa, e esta tem verdadeiro sangue real a correr-lhe nas veias.

