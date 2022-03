No Dia Internacional da Mulher, relatos de mulheres que tiveram de fugir da Ucrânia e que vivem dias de incerteza e dor.

Guerra na Ucrânia

"Deixei a vida toda para trás". As mulheres ucranianas que ficaram sem futuro

Não se pensa em celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste dia 8 de março, na cidade polaca de Przemysl, que faz fronteira com a Ucrânia.

As mulheres chegam atordoadas, cansadas e a conter o desespero, depois de deixarem os maridos e filhos para trás para lutar na guerra. "Perdemos a nossa vida, a nossa segurança", diz à AFP Anastasia Kazankina, advogada que acaba de chegar a um parque de estacionamento do supermercado Tesco, agora um centro de refugiados. "Não podemos planear qualquer futuro porque não sabemos o que será o amanhã", confessa, ao mesmo tempo que agarra a mão do filho Ilya e a trela do cão Marsia. O que restou da sua família.

Kazankina, que vem da capital Kyiv, pensa ficar na Polónia, por enquanto, mas não faz ideia do que fazer enquanto o marido já se alistou no exército para combater.

Mais de um milhão de pessoas atravessaram a fronteira para a Polónia, através da fronteira de Medyka. No parque de estacionamento de Przemysl, os autocarros chegam e neles estão, na sua maioria, mulheres e crianças que conseguiram escapar ao conflito.

Vera Verozub, uma idosa que vivia em Kiev, empurra um carrinho com dois sacos pesados. Os netos, de quatro e 14 anos, dão uma ajuda. Está sozinha com eles, os pais ficaram para "defender o país". "Apanhámos um comboio para Lviv. De Lviv, apanhámos um pouco o autocarro e depois caminhámos", disse à AFP. Não sabe o que fazer mas tem uma certeza: quer proteger os netos.

Anna Martynova, assistente de uma casa de repouso no sul da Ucrânia, está visivelmente cansada, depois de uma viagem com os dois filhos num autocarro praticamente sem lugares. "Foi duro, estamos a viajar há dois dias. Há ruturas, o nosso caminho-de-ferro foi destruído, as pontes rodoviárias são destruídas". Mas, agora que chegou, Martynova pode considerar-se uma sortuda, afinal, o marido já vive na Polónia, a trabalhar nos caminhos-de-ferro, e não tem de ir para a guerra.

"Deixei lá toda a minha vida e quero tanto voltar"

Não é o caso de Yulia Sokolovskaya, que se separou do parceiro quando deixou Kharkiv, com o filho de sete anos. "Na Ucrânia, passámos alguns dias no metro porque era perigoso ir lá fora", relembra. Agora que está em segurança, não consegue relaxar. "Verifico de hora a hora se ele está bem", diz à AFP, ao mesmo tempo que começa a chorar. "Deixei lá toda a minha vida e quero tanto voltar", desabafa. Vai encontrar amigos em Itália, onde tem a certeza que poderá "dormir descansada".

Desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro, dois milhões de pessoas - sobretudo mulheres e crianças, fugiram da Ucrânia.

