Com mais de 9 milhões de cães no país, o governo também está a equacionar tornar os passeios obrigatórios. Manter os animais acorrentados também pode vir a ser crime.

Deixar o cão sozinho todo o dia pode vir a dar multa na Alemanha

Com mais de 9 milhões de cães no país, o governo também está a equacionar tornar os passeios obrigatórios. Manter os animais acorrentados também pode vir a ser crime.

Ainda em preparação, os regulamentos que pretendem responsabilizar os alemães que optam por ter um cão em casa prevêem dois passeios, diários, obrigatórios, assim como a proibição de deixar o animal sozinho durante longos períodos de tempo.

O conjunto de medidas pode vir a ser implementado até ao fim deste ano.



Em entrevista à BBC, a ministra da agricultura, Julia Klöckner, fez questão de sublinhar que "os animais não são brinquedos" e que, por isso mesmo, "as suas necessidades devem ser levadas em consideração. Na prática, defende, os donos devem levar o cão à rua pelo menos uma hora por dia. Isto com base num estudo que demonstra os benefícios do contacto animal com a natureza.

Numa autêntica revisão das regras aplicadas a estes animais de estimação, o governo também pretende multar quem corte as orelhas ou a cauda aos cães por uma questão meraramente estética. Manter os animais acorrentados também pode vir a ser crime.

Também os criadores de cães vão passar a ser sujeitos a novas regras. Prevê-se, por exemplo, que os criadores possam ter no máximo três ninhadas em simultâneo e que cada cria passe pelo menos quatro horas por dia com um humano de forma a garantir o processo de socialização.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.