Defesa de Assange diz que Trump ofereceu perdão para encobrir a alegada trama russa

A revelação, que a Casa Branca contesta, surge a uma semana do julgamento que pode ditar a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos.

A uma semana da decisão que pode levar à extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, o advogado do co-fundador da página Wikileaks alcançou uma pequena mas importante vitória. Durante a fase prévia ao julgamento que terá início na próxima semana, em Londres, obteve a permissão dos juízes para chamar uma testemunha que assegura que um emissário do presidente norte-americano Donald Trump ofereceu um indulto a Julian Assange se garantisse que a Rússia não está relacionada com as fugas de informação que levaram à divulgação de e-mails da candidata democrata Hillary Clinton em 2016.



O advogado Edward Fitzgerald agregou, assim, Jennifer Robinson ao grupo de testemunhas. Robinson assegura que o congressista republicano dos Estados Unidos, Dana Rohrabacher, foi, em agosto de 2017, à embaixada do Equador em Londres, onde Assange passou quase sete anos como refugiado político, para apresentar, de acordo com a versão dos advogados, a oferta de Trump. Rohrabacher tem estado no olho do furacão nos últimos anos por causa dos seus laços estreitos com o presidente russo Vladimir Putin.

Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grishman, negou, de acordo com o El País, que Donald Trump tenha feito esta oferta ao ciberativista: "O presidente mal conhece Dana Rohrabacher, além do fato de ser um ex-congressista. Nunca falou com ele sobre este assunto. É uma fabricação completa e uma mentira total”.

Os Estados Unidos pedem a extradição de Assange por 18 acusações, incluindo alegados crimes de conspiração e espionagem, que podem implicar até 175 anos de prisão. Detido inicialmente em 2010 no Reino Unido a pedido da Suécia, Assange passou os últimos dez anos recluído, primeiro em prisão domiciliária e depois na embaixada do Equador, em Londres, que em 2019 retirou o seu asilo político. O ativista de 48 anos aguarda julgamento na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres.