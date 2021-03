O responsável pelo exército colombiano reconheceu na quarta-feira que sabia da possibilidade de haver menores no acampamento guerrilheiro que foi bombardeado no município de Calamar, no sul do país, a 2 de março.

Declarações polémicas do Governo colombiano. Não havia crianças, só "máquinas de guerra"

O ministro colombiano da Defesa, Diego Molano, justificou na quarta-feira o bombardeamento do exército no departamento de Guaviare, na região amazónica, sobre um acampamento guerrilheiro no qual vários menores terão sido mortos.

Numa entrevista com a emissora Blu, Molano afirmou que ataque foi dirigido contra 'Gentil Duarte', líder de uma fação dos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) naquela zona do país.

"Estamos a falar de uma operação que tinha uma estrutura narcoterrorista", declarou, acrescentando que o grupo ilegal "utiliza jovens para os transformar em máquinas de guerra".

Em declarações à RCN, Molano insistiu que os menores "deixam de ser vítimas quando cometem crimes" e "infelizmente, tornam-se criminosos".

Disse também que as crianças, vítimas do recrutamento forçado por estruturas criminosas na Colômbia, "podem causar muitos danos à sociedade porque as desumanizam".

As declarações do ministro da Defesa violam as disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança, que obriga os Estados Partes a tomarem "todas as medidas viáveis para assegurar a proteção e os cuidados das crianças afetadas por conflitos armados".

O artigo 39 obriga os Estados Partes a promover a recuperação física e psicológica e a reintegração social de qualquer criança vítima de conflito armado, como é o caso da Colômbia.

Para além disso, no caso de crianças que alegadamente violem a lei, o Estado deve respeitar os seus direitos, incluindo a presunção de inocência até que se prove a sua culpabilidade.

A queixa sobre o atentado, ocorrido a 2 de março, foi feita pelo congressista Roy Barreras e pelo jornalista e antigo vereador Hollman Morris. O incidente ocorreu na aldeia de Buenos Aires, no município de Calamar, no departamento de Guaviare.

De acordo com uma das versões, há pelo menos 14 vítimas como resultado da operação militar, 12 das quais são menores de idade.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Colômbia, por seu lado, informou que no dia 4 de março recebeu 10 corpos, mas não forneceu informações sobre a identidade ou idade das vítimas.

