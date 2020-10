Presidente dos Estados Unidos da América testou positivo para a covid-19 e foi internado por precaução.

De Obama a Kim Jong-un. Políticos desejam melhoras a Donald Trump

Redação Presidente dos Estados Unidos da América testou positivo para a covid-19 e foi internado por precaução.

Os votos de rápidas melhoras a Donald Trump têm chegado de todos os cantos do mundo e de vários quadrantes políticos, incluindo dos seus principais adversários nacionais e internacionais.

Desde o seu antecessor Barack Obama ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, passando pelos autoridades políticas chinesas e europeias, são várias as mensagens de apoio que o presidente dos EUA tem recebido nas últimas horas.

As relações da China com os Estados Unidos vivem um dos piores momentos em décadas, depois que Washington acusar repetidamente Pequim de responsabilidade pela pandemia do novo coronavírus e de querer boicotar o acesso chinês à rede 5G. Mas mesmo assim o casal presidencial chinês quis endereçar os votos de melhoras aos seus homólogos americanos.



"Minha mulher, Peng Liyuan, e eu expressamos a nossa solidariedade e esperamos que [Donald e Melania Trump] recuperem rapidamente", disse o Presidente chinês, Xi Jinping na sua mensagem ao casal presidencial dos Estados Unidos.



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, com quem Trump também mantém um relação diplomática difícil enviou uma mensagem ao Presidente americano, desejando-lhe que recupere "o mais rápido possível", informou a agência estatal KCNA.

Segundo a KCNA, Kim Jong-un "manifestou a sua solidariedade ao Presidente e à primeira-dama".

O antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama enviou ainda na sexta-feira os “melhores votos” de recuperação ao seu sucessor.

“Embora estejamos no meio de uma grande luta política e a levemos muito a sério, também queremos enviar os nossos melhores votos ao Presidente dos Estados Unidos [Donald Trump] e à primeira-dama”, disse o democrata Obama, citado pela agência France-Presse (AFP).

“A Michelle [Obama] e eu esperamos que eles, junto com outras pessoas afetadas pela covid-19 em todo o país, recebam os cuidados de que precisam e estejam no caminho de uma recuperação rápida”, acrescentou o antigo chefe de Estado norte-americano durante uma arrecadação de fundos para o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, que, numa declaração pública, também desejou a recuperação do seu adversário político.

Mais próximos do campo político de Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonora foram outros dos líderes mundiais que manifestaram o desejo de rápidas melhoras ao casal presidencial americano.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que também já esteve infetado com covid-19, desejou uma “rápida recuperação” ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, e sua mulher Melania e disse esperar que possam recuperar da covid-19.

Em declarações aos órgãos de comunicação social, Johnson disse que telefonou à noite para a Casa Branca para perguntar pela saúde do casal Trump e insistiu que “vão superar muito bem” a doença e que seguirão os conselhos dos médicos que os acompanham.

Na mesma linha, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desejou uma rápida recuperação ao seu homólogo norte-americano e disse acreditar que Donald Trump "sairá mais forte, para o bem dos Estados Unidos e do mundo".

"Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à Primeira-Dama, Melania. Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados” , escreveu no Facebook.

Vladimir Putin, Angela Merkel e o diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus foram outros das personalidades que se juntaram aos votos de melhoras aos Trump.



Na madrugada de sexta-feira, 2 de outubro, Donald Trump escreveu na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao novo coronavírus e que iria ficar em quarentena, num anúncio que deixou o país em alerta e está a multiplicar reações em todo o mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, que é recandidato ao cargo nas eleições de 03 de novembro, acabou por ser hospitalizado ao final desse dia no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, onde vai ficar durante "alguns dias" por precaução, segundo fonte oficial da Casa Branca.

As ações de campanha programadas de Donald Trump vão ser mantidas de forma virtual ou adiadas, anunciou na sexta-feira a equipa de campanha do candidato republicano.

com Lusa

