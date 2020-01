As alterações climáticas são um dos pontos centrais da reunião do Fórum Económico Mundial, que este ano assinala a sua 50ª. edição.

Davos. Entre as críticas de Greta e as acusações de Trump aos "profetas do apocalipse” climático

A cimeira de Davos começou esta terça-feira, 21 de janeiro, na localidade suíça, reunindo a elite política e económica de todo o mundo.

Este ano, a reunião organizada pelo Fórum Económico Mundial, que assinala a sua 50ª. edição, tem entre os principais pontos de discussão as alterações climáticas.

Mas para já, o que o primeiro dia de debates revelou são divergências já conhecidas, protagonizados pela ativista sueca Greta Thunberg, de um lado, e pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, do outro.

A jovem ativista falou aos participantes da cimeira antes do governante americano e durante o seu discurso não poupou críticas aos políticos presentes por aquilo que considera ser a sua inação no combate às alterações climáticas.

" O clima e o ambiente são um assunto atual mas, na prática ninguém fez nada" acusou Greta Thunberg, naquela que foi a sua segunda presença na reunião do Fórum Económico Mundial.

A ativista, que discursou de manhã, num painel intitulado 'Como evitar o Apocalipse Climático', recordou, por exemplo, que as "emissões de carbono não diminuíram".

Já Donald Trump falou minutos depois da jovem de 17 anos e respondeu, indiretamente, às críticas, acusando os defensores da luta contra as alterações climáticas de serem “eternos profetas da destruição, com as suas previsões de apocalipse”.

O presidente dos Estados Unidos preferiu elogiar o estado da economia americana, aproveitando, dessa forma, para enviar um recado político interno, no dia em que começa o julgamento do seu "impeachment", no Senado norte-americano. Trump é acusado de abuso de poder e de obstrução ao Congresso, num processo de destituição.

Em Davos, o governante apresentou a recuperação económica ocorrida sob a sua liderança como "nada menos do que espetacular”, enaltecendo os acordos comerciais comerciais alcançados, os baixos níveis de desemprego e as subidas dos ganhos nas bolsas de valores.

"Os Estados Unidos estão a prosperar, estão a ganhar novamente, como nunca antes aconteceu”, afirmou, destacando o acordo comercial assinado com a China e as conversações com o México e com o Canadá.

Ativistas pelo clima marcharam até Davos



Com as alterações climáticas em foco, a cimeira de Davos deste ano atraiu manifestantes ecologistas, que iniciaram, no domingo, um marcha de três dias até àquela localidade suíça.

O objetivo dos ativistas, com essa caminhada, é lembrar os governantes que "não existe planeta B", defendendo que este deve ser o assunto priorizado na reunião.

