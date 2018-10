A imagem de um protestante a segurar a bandeira da Palestina tornou-se viral nas redes sociais, devido às várias semelhanças com um icónico quadro sobre a Revolução Francesa.

Mundo 2 min.

"David contra Golias". A foto de um palestiniano que se tornou viral

A imagem de um jovem palestiniano sem camisola a segurar a bandeira da Palestina causou algum impacto entre os internautas nas redes sociais, pelas associações ao quadro de Eugène Delacroix, "A liberdade lidera o povo", pintado em celebração da revolução francesa em 1830. Na foto, tirada a 22 de outubro, A'ed Abu Amro, com 20 anos, carrega a bandeira da Palestina numa mão e uma funda na outra, uma arma de arremesso formada por uma peça central presa a duas tiras de couro. O jovem surge destacado no meio de jornalistas num protesto recente contra o bloqueio da Faixa de Gaza por Israel. O fumo cinzento à sua volta dá uma aura épica ao momento capturado pelo fotógrafo turco Mustafa Hassoun, da agência Anadolu. A foto foi tweetada mais de 5000 vezes.







Abu Amro, o jovem da icónica foto, vive em Gaza e protesta todas as segundas e sextas-feiras contra o bloqueio israelita da zona. Em declarações à televisão Al Jazeera, mostrou-se surpreendido pelas reações à foto: "Participo nos protestos semanalmente, às vezes com maior frequência. Nem sequer me apercebi que estava um fotógrafo perto de mim", contou. Um dos internautas comparou Amro a David, uma personagem bíblica que derrota o gigante Golias, neste caso Israel. O ativista palestiniano escreveu mesmo no Twitter: "Quando um Michelangelo com uma câmara captura David contra Golias em ação". A história bíblica tem, no entanto, uma conotação inversa: David, um israelita, derrota Golias, pertencente aos Philistines (filisteus), termo na origem da palavra "palestina".



When a Michelangelo with a camera captures David fighting Goliath in action.



Getty image by Mustafa Hassouna pic.twitter.com/MgJAbr7JwQ — (((YousefMunayyer))) (@YousefMunayyer) October 24, 2018





Ça me rappelle la Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix.

Une image très puissante!!! pic.twitter.com/4zXNyoZWv4 — Adam (@ATMology) October 24, 2018

Questionado sobre o uso da bandeira, Amro referiu que usa sempre a mesma em todos os protestos. "Se eu for morto quero que me enrolem à volta desta mesma bandeira. Estamos a lutar pelo direito ao regresso, e a protestar em prol da nossa dignidade e a das futuras gerações", acrescentou.



Desde março de 2018, os palestinianos da Faixa de Gaza têm protestado pelo direito a regressar ao território de Israel, de onde as suas famílias foram expulsas aquando da criação do Estado israelita há 70 anos. Os protestantes pedem também o fim do bloqueio israelita ao território de Gaza. Só desde março deste ano, 205 palestinianos foram mortos e mais de 18 mil pessoas ficaram feridas nos confrontos entre as forças israelitas e palestinianas no território.



